Honda heeft aangekondigd dat de nieuwe F1-krachtbron woensdag voor het eerst in actie komt tijdens een filmdag van Aston Martin op de Hungaroring. De motor wordt getest in de vernieuwde AMR26, waarmee het team afgelopen weekend tijdens de GP van Hongarije een flinke stap vooruit zette. De introductie volgt nog vóór de officiële race-inzet tijdens de Dutch GP op Zandvoort, direct na de zomerstop.

Aanvankelijk had Honda de GP van Nederland aangewezen als het moment waarop de eerste update binnen het ADUO-programma zou worden geïntroduceerd. De Japanse fabrikant heeft dat plan nu iets naar voren gehaald en wil tijdens de filmdag op de Hungaroring alvast belangrijke gegevens verzamelen met de vernieuwde krachtbron in de Aston Martin. “In Hongarije hebben we het team ondersteund bij de integratie van de krachtbron”, reageerde Shintaro Orihara, algemeen directeur en hoofdingenieur van Honda, tegenover de media.

“We hebben ook belangrijke data kunnen verzamelen die ons zullen helpen bij de volgende race. Nu gaan we een belangrijke stap zetten door onze nieuwe motor in Nederland te introduceren. Voordat het zover is, zullen we de nieuwe motor nog vóór de zomerstop testen in de AMR26 tijdens een filmdag op woensdag.” De eerste signalen van de vernieuwde Aston Martin waren afgelopen weekend positief. Lance Stroll eindigde als dertiende in Boedapest, vlak voor Fernando Alonso, die voor het eerst dit seizoen Q2 wist te bereiken. Daarmee bleef het team onder meer Cadillac, Williams en Haas voor.

‘Zandvoort wordt interessant’

Alonso zag de upgrade als een belangrijke basis voor de tweede seizoenshelft. “Ik denk dat het een goede stap voorwaarts was, zowel in de kwalificatie als in de race. Het is dus een nieuwe basis om mee te werken voor de tweede helft van het jaar”, vatte de Spanjaard samen. “De correlatie is goed en de prestatiewinst is er, zoals we hadden verwacht. We bevinden ons natuurlijk nog in een vroeg stadium. Het is een compleet nieuwe auto, een nieuw concept, dus er komt wellicht nog meer aan op het gebied van afstelling, optimalisatie en dat soort zaken.”

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De tweevoudig wereldkampioen kijkt uit naar de combinatie van de verbeterde auto en de nieuwe Honda-motor. “De volgende race is dus ook met de motorupgrade. Het wordt interessant om in Zandvoort te zien waar we staan en waarvoor we kunnen strijden.”

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