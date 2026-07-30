Verdrietig nieuws uit de Formule 1: Aston Martin-teamlid Mick Fern is afgelopen woensdag overleden. Dat maakte het team zelf bekend. Fern was al 35 jaar actief in de F1-paddock en deed bij Aston Martin dienst als bandentechnicus. ‘We zullen zijn warmte en humor enorm missen’, laat de Britse renstal weten.

Mike Fern overleed afgelopen woensdag. Als bandenmonteur voor het team van Aston Martin was Fern – die ook liefkozend ‘Biscuit’ werd genoemd – verantwoordelijk voor de banden aan één zijde van de garage van het Britse team. 35 jaar lang werkte hij in de Formule 1-paddock. Sinds 1999 was Fern met tussenpozen actief voor het team van Aston Martin, dat toen nog Jordan heette.

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‘Biscuit’

“De gedachten van het hele team en de F1-gemeenschap gaan uit naar de familie en vrienden van onze teamgenoot Mick Fern, die door velen van ons liefkozend ‘Biscuit’ werd genoemd en die op woensdag vredig is overleden”, zo valt er in het officiële statement van Aston Martin te lezen. “Biscuit was een echte steunpilaar die loyaliteit en steun toonde aan iedereen om hem heen. Hij verwelkomde iedereen met open armen en zorgde ervoor dat we ons tijdens onze reizen meer thuis voelden.”

“Biscuit bracht 35 jaar door in de paddock en werd gerespecteerd door iedereen met wie hij samenwerkte”, vervolgt het statement. “We zijn allemaal enorm dankbaar voor de tijd die we samen hebben doorgebracht en zullen zijn warmte en humor enorm missen.”

The thoughts of the entire team and F1 community are with the family and friends of our teammate, Mick Fern, affectionately known to so many of us as Biscuit, who passed away peacefully today.



Biscuit was a true stalwart who showed loyalty and support to all those around him. He… pic.twitter.com/CbH1wfLPWO — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 29, 2026

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