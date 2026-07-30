David Coulthard denkt dat de F1 de problemen onder de nieuwe technische reglementen begin 2026 beter had kunnen voorkomen. Volgens de oud-coureur waarschuwden veel coureurs en ingenieurs al voor de negatieve impact die de 2026-regels zouden hebben op het racen. Toch werd er niet naar ze geluisterd. De Schot trekt vervolgens een opvallende vergelijking: ‘De nieuwe regels leken op de halftimeshow van de WK-finale; ze kwamen als een soort wegwals op ons af’.

Nog voordat de nieuwe technische reglementen begin 2026 van kracht gingen, waarschuwden zowel coureurs als ingenieurs – onder wie Max Verstappen – voor de problemen die deze regels met zich mee zouden brengen voor het racen. Onder meer ‘superclipping’ en ‘jojo-racen’ werden al voorspeld nog voordat er een meter was gereden.

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Halftimeshow van de WK-finale

“De nieuwe regels leken een beetje op de halftimeshow tijdens de WK-finale,” aldus David Coulthard in de Up to Speed-podcast. Net als de F1-reglementen voor 2026 kon deze show op veel kritiek rekenen, maar ging deze toch gewoon door. “Het was een beetje een teleurstelling, aangezien het als een wegwals op ons afkwam. Je weet wel, er is zo’n komische scène in een film waarin de wegwals eraan komt en de persoon zegt: ‘O, ik word overreden.’ En dan, in de volgende scène, kijkt hij op zijn horloge en zegt hij nog steeds: ‘O, ik word overreden’.”

“Dus toen de nieuwe regels op ons afkwamen, zeiden coureurs en ingenieurs: ‘Dit gaat niet goed komen.’ Van de rest in de Formule 1 was vrijwel geen geluid te horen”, aldus de oud-F1-coureur. Volgens de Coulthard kon de hele koningsklasse tijdens de GP Australië echter niet meer om de problemen heen. “We kwamen met z’n allen aan in Melbourne en zeiden: ‘Ah, de auto’s remmen af als ze bepaalde bochten naderen’.”

Stijgende lijn sinds Miami

Volgens Coulthard is er echter sinds de GP Miami weer een stijgende lijn te ontdekken. “Wat betreft de comeback na die teleurstelling (in Melbourne, red.): ik moet zeggen dat die, vanaf Miami, goed is verlopen. Het feit dat we in de afgelopen vijf Grands Prix vijf verschillende winnaars hebben gehad, bewijst dat het een afwisselend seizoen is geweest.”

Toch hadden veel problemen aan het begin van het seizoen voorkomen kunnen worden, denkt Coulthard. “Maar ik heb het gevoel dat we dit al zagen aankomen. Maar niemand luisterde echt naar de voorspelde problemen”, vervolgt hij. “En het feit dat ze moesten reageren op de realiteit in een sport die de toekomst zo intens simuleert, was een beetje teleurstellend.”

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