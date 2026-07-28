De problemen met de blauwe vlaggen tijdens de GP van Hongarije blijven de gemoederen bezighouden. Nadat een storing in het geautomatiseerde systeem van de FIA voor verwarring zorgde bij achterblijvers, laat David Coulthard zich kritisch uit over de reacties vanuit de cockpit en vanaf de pitmuur. Volgens de Schot schoten zowel de coureurs als de teams tekort. “Het leek wel een kleuterklas”, reageerde hij fel.

Door de storing moesten marshals handmatig met blauwe vlaggen zwaaien, wat leidde tot meerdere incidenten tijdens de race. Het pijnlijkste voorbeeld was de botsing tussen Carlos Sainz en Oscar Piastri, waarbij de Australiër kostbare tijd verloor in de strijd om de overwinning. Piastri was na afloop snoeihard voor de Williams-coureur. “Dat was een van de domste acties die ik ooit heb gezien”, reageerde hij getergd. Sainz beriep zich op het feit dat de systemen niet werkten, maar volgens meerdere kenners is dat geen excuus.

David Coulthard: ‘Kleuterklas!’

Zo benadrukte Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de pitmuur in een dergelijke situatia verantwoordelijk is voor het communiceren van blauwe vlaggen. “Die ingenieurs zijn een stelletje Teletubbies die hun mond niet opentrekken”, verklaarde hij nijdig. Coulthard sluit zich daarbij aan en vindt dat de problemen niet uitsluitend aan de techniek kunnen worden toegeschreven. “We moeten praten over de blauwe vlaggen in Boedapest”, zei hij later in de Up to Speed-podcast. “Het was net de eerste schooldag. En dan heb ik het echt over een kleuterklas als je kijkt hoe sommige coureurs reageerden.”

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“Sommigen zullen zich verdedigen door te stellen dat de systemen niet werkten, maar er bestaat zoiets als ruimtelijk inzicht”, vervolgde de oud-coureur streng. “Daarbij is het aan de ingenieurs om over de pitmuur mee te kijken. Heel weinig teams hebben nog zicht op de baan vanachter hun pitinstallaties. Vroeger keken ze nog over de muur heen naar het circuit om een bepaald besef te krijgen van waar de auto’s zich bevinden. In een Grands Prix krijg je op die manier juist het inzicht krijgen in de verhoudingen. Dit was gewoon niet goed genoeg.”

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