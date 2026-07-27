Carlos Sainz had meer verwacht van het huidige seizoen bij Williams. Na een veelbelovend debuutseizoen voor de Britse renstal – inclusief de nodige podiums – bevindt de Spanjaard zich in 2026 veelal in de achterhoede; het gebrek aan tempo in de FW48 is schrijnend. Toch gelooft Sainz nog steeds in het project. “Maar we gaan wel in gesprek over mijn toekomst”, verzekert hij vlak voor de zomerstop.

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