Een niet-uitgezonden tirade van Max Verstappen tijdens de GP van Hongarije gaat na afloop van het raceweekend viraal. De Red Bull-coureur, die uiteindelijk als tweede eindigde achter Lando Norris, haalde via de boordradio fel uit naar zijn conculega’s van Racing Bulls. Verstappen verloor veel tijd bij het inhalen van deze achterblijvers. Door een systeemfout hadden meerdere coureurs geen zicht op de blauwe vlaggen op de Hungaroring.

Hoewel Verstappen uiteindelijk een sterk resultaat behaalde, was de viervoudig wereldkampioen gedurende een groot deel van de race kritisch op het gedrag van zijn auto en klaagde hij regelmatig over de balans. Ook het verkeer op de baan zorgde voor extra frustratie, vooral toen hij achter Liam Lawson en Arvid Lindblad terechtkwam. Op onboard-beelden is te zien hoe de beide Racing Bulls-coureurs met elkaar bleven strijden, zonder ruimte te maken voor de snellere Red Bull. “Ze zouden een straf moeten krijgen, dit is echt belachelijk”, bulderde Verstappen. “Wat een idioten, mijn god.”

Na afloop bleek een systeemstoring de oorzaak van de verwarring. De lichtpanelen langs het circuit, evenals de blauwe signalen op het stuurwiel, functioneerden niet naar behoren, waardoor coureurs afhankelijk waren van ouderwetse blauwe vlaggen en meldingen van hun race-ingenieurs. Verstappen kon Lawson en Lindblad uiteindelijk passeren, maar Oscar Piastri had minder geluk. Na lange tijd aan de leiding te hebben gereden, stuitte de Australiër na zijn pitstop op achterblijver Carlos Sainz. Die was verwikkeld in een gevecht met Fernando Alonso en liet daardoor geen ruimte voor de McLaren-coureur. De Spanjaard kreeg uiteindelijk een tijdstraf.

Verwarring alom

Esteban Ocon legde na afloop uit dat ook bij hem verwarring was ontstaan door de storing. “We kregen geen feedback op het dashboard”, verklaarde hij tegenover de media. “We zagen alleen de blauwe vlagpanelen, maar niet voor welke auto de vlag bedoeld was. Ik reed bijvoorbeeld voor Isack (Hadjar, red.) bij het verlaten van de pitstraat, maar ik wist op dat moment niet dat ik een ronde achter lag. Wellicht heb ik drie bochten verdedigd, voordat het team me vertelde dat ik niet tegen hem moest racen. Dat was voor mij niet direct duidelijk – de blauwe vlagsignalen stonden immers continu aan.”

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Ook teamgenoot Oliver Bearman gaf toe dat hij Hadjar in de weg heeft gezeten. “Je hebt geen tijd om constant in je spiegels te kijken en in principe kregen we de hele ronde blauwe vlaggen te zien. Het systeem werkte niet goed, waardoor het lastig was om te bepalen voor wie deze bedoeld waren. Als ik iemands race daardoor heb beïnvloed, was dat natuurlijk niet opzettelijk en vind ik dat alleen maar vervelend. Ik lig een ronde achter en probeer uiteraard niets verkeerds te doen.”

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