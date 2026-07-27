Ralf Schumacher heeft hard uitgehaald naar Ferrari na de GP van Hongarije. Volgens de Duitser liet het team uit Maranello een uitstekende uitgangspositie volledig uit handen glippen door fouten in de uitvoering en strategie. Vooraf gold Ferrari – net als McLaren – als een van de grootste kanshebbers, maar uiteindelijk eindigden zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc buiten de top drie.

Ferrari kende aanvankelijk een sterk weekend op de Hungaroring. Lewis Hamilton verzekerde zich na de kwalificatie van een plek op de eerste startrij. Race-ingenieur Carlo Santi waarschuwde echter niet voor een naderende Oscar Piastri in de slotfase van Q3. De FIA-stewards waren onverbiddelijk en gaven Hamilton een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van de Australiër. Teamgenoot Charles Leclerc schoof daardoor op naar de tweede startpositie.

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Tijdens de race wist Hamilton zich niet terug te vechten naar het podium. In de slotfase lag de zevenvoudig wereldkampioen Mercedes-coureur Kimi Antonelli het vuur aan de schenen, maar de derde plaats bleef buiten bereik. Tijdens een late pitstop – waar Hamilton het totaal niet mee eens was – kreeg hij ook nog een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat. Zo strandde hij op P5, achter zijn teamgenoot, die na een dramatische start het podium uit het zicht verloor.

‘Een grote teleurstelling’

Schumacher was na afloop duidelijk in zijn oordeel. “Het was eigenlijk een grote teleurstelling”, zei hij over het optreden van de Scuderia. “Op vrijdag waren ze een halve seconde sneller dan de rest van het veld, en op de een of andere manier lukte het ze niet om dat vast te houden of die voorsprong verder uit te bouwen”, aldus de oud-coureur in een analyse voor Sky Sports. “Iedereen haalde ze links en rechts in. Bovendien haalden ze Lewis (Hamilton, red.) op het verkeerde moment naar binnen, waardoor hij opnieuw positie verloor. Een beetje jammer, maar ik denk dat je daar morgen in Italië wel over zult lezen”, grijnsde hij.

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