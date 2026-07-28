Lando Norris blaakt van het zelfvertrouwen na afloop van de GP van Hongarije! De regerend wereldkampioen zette zijn McLaren zaterdag op pole position en vocht zich in een vermakelijke race naar zijn eerste overwinning van 2026. Bij de start moest hij de leiding nog afstaan aan teamgenoot Oscar Piastri, maar daarna was Norris ervan overtuigd dat hij zijn teamgenoot op alle vlakken de baas kon. Uiteindelijk rekende hij de Australiër in tijdens de tweede pitstop.

Norris verloor bij de start de leiding aan Piastri nadat hij wijd ging in bocht twee. Daarna raakte de Brit er echter steeds meer van overtuigd dat zijn tempo hoger lag dan dat van zijn teamgenoot. Na de eerste pitstop van Piastri kwam de Australiër in verkeer terecht, waarbij hij veel tijd verloor achter achterblijver Carlos Sainz. Nadat Norris enkele ronden langer in vrije lucht had gereden, dook ook hij de pitstraat in en kwam hij vóór zijn teamgenoot terug op de baan. Daarna reed de 26-jarige coureur onbedreigd naar de overwinning.

‘Op alle vlakken beter’

“Het feit dat we zo snel waren, stemt me nog het meest tevreden”, reageerde de McLaren-coureur na afloop tijdens de officiële FIA-persconferentie. “Ik bedoel, de auto was soms nog steeds verschrikkelijk om te besturen, maar hij was wel snel”, grijnsde hij. “Ik heb liever een lastige maar snelle auto dan iets anders. Dus ja, vooral het tempo was goed, zelfs toen ik in het begin achter Oscar (Piastri, red.) reed.”

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“Natuurlijk was bocht twee niet heel fraai, maar daarna zag ik hoe mijn tempo was”, blikte hij terug op het moment waarop hij de leiding verloor. “Ik was daarna op alle vlakken beter: qua bandenslijtage en qua snelheid. Ik was ervan overtuigd dat ik de race nog steeds kon winnen. Of ik nu eerder naar binnen zou gaan, hem zou proberen te undercutten of langer door zou rijden en later nieuwe banden zou halen: ik geloofde dat ik vandaag kon winnen. En dat hebben we gedaan.”

Één-tweetje voor McLaren?

Hoewel Norris teleurgesteld was dat Piastri de race niet kon uitrijden, bleef hij benadrukken dat zijn eigen snelheid uiteindelijk de doorslag gaf. Piastri zag zijn kansen op een goed resultaat vervagen toen zijn versnellingsbak in ronde 56 de geest gaf. “Natuurlijk was het jammer voor hem, want ik denk dat we een één-tweetje hadden kunnen pakken. Maar verder was mijn tempo gewoon doorslaggevend; we zaten vandaag op een ander niveau en ik zat in een geweldige flow. Als de auto goed is en ik in een goede flow zit, is er weinig tegen mij te beginnen.”

Tijdens de race vroeg Norris zijn team al of hij eerder naar binnen mocht komen voor een pitstop, in de hoop zo een undercut te voltooien. McLaren stemde daar niet mee in, tot grote frustratie van de Brit. “Ik wil gewoon de race winnen, weet je?”, zei hij over het akkefietje. “We hebben bepaalde regels binnen het team en we mogen elkaars race niet verpesten door te agressief te zijn en koste wat kost te willen winnen. Maar ik wil winnen, en ik had duidelijk een veel beter tempo dan hij.”

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