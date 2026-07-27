Na de GP van Hongarije gaan Max Verstappen en consorten genieten van een welverdiende zomerstop. Na elf Grands Prix sluiten de F1-fabrieken hun deuren en krijgen de coureurs de kans om zich op te laden voor een uiterst drukke tweede seizoenshelft. Terugkijkend op de eerste helft van het jaar wordt duidelijk dat Kimi Antonelli dé grote revelatie binnen de Formule 1 is. Max Verstappen en Lando Norris maken een diepe buiging voor de jonge WK-leider.

De statistieken liegen er niet om: Antonelli is na elf Grands Prix dé grote uitblinker van 2026. Na een veelbelovend rookiejaar won de 19-jarige Italiaan al zes races en veroverde hij even vaak pole position. Uitvalbeurten en technische mankementen – zoals die in Silverstone – daargelaten, stond hij bovendien altijd op het podium. Ook tijdens de laatste GP van Hongarije wist hij een teleurstellende kwalificatie om te zetten in een derde plaats. Zodoende gaat hij overtuigend aan de leiding in het kampioenschap. Zijn voorsprong op naaste uitdager Lewis Hamilton bedraagt maar liefst vijftig WK-punten.

‘Kan niet om Antonellil heen’

Tijdens de officiële FIA-persconferentie na afloop van de GP van Hongarije werden Verstappen en Norris, beiden bewezen kampioenen, gevraagd wie er in 2026 het meest had uitgeblonken. “Ik denk dat we in de eerste plaats onszelf willen noemen”, lachte de Engelsman. “Daarbij heb ik het gevoel dat je dit soort dingen niet echt kunt vergelijken. Je kunt de verschillende teams moeilijk naast elkaar leggen. Maar als je echt naar het totaalplaatje kijkt, kun je niet om Kimi (Antonelli, red.) heen”, gaf hij toe.

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“Mercedes heeft een geweldige auto en hij heeft ongelooflijk goed werk geleverd door zijn teamgenoot (Russell, red.) elk weekend overtuigend te verslaan”, merkte Norris op. “Als je naar het kampioenschap kijkt, moet je Kimi de erkenning geven die hij verdient.”

‘Indrukwekkend om te zien’

Ook Verstappen was lovend over de jonge Italiaan. “Ja, ik ben het grotendeels eens met Lando. Ik denk dat Kimi het vooraan echt goed heeft gedaan. Hij heeft hele goede races gereden, presteert solide en is bovendien de sterkste binnen zijn team”, zei hij over de krachtsverhoudingen bij Mercedes. “Hij moet gewoon zo doorgaan”, adviseerde Verstappen. “Natuurlijk heeft hij soms ook veel pech gehad, dat is jammer, maar zeker voor een 19-jarige coureur is hij tot nu toe ijzersterk geweest. Als buitenstaander is dat echt indrukwekkend om te zien.”

Over zijn eigen resultaten was de Red Bull-coureur minder te spreken, al had dat vooral te maken met de prestaties van zijn team. “Voor mij is het dit jaar een beetje een jungle geweest, maar ik probeer er gewoon van te genieten waar ik kan. Natuurlijk, als de auto wat fijner rijdt, kun je er wat meer van genieten, ook al is dat tegenwoordig makkelijker gezegd dan gedaan. Dat heeft te maken met andere dingen”, doelde hij op de door hem zo gehekelde reglementen. “Maar ja, Kimi heeft in ieder geval zeer sterk gepresteerd. Dat is mooi om te zien. Hij is allereerst een hele aardige gast en daarnaast een zeer sterke coureur. Dat is een goede combinatie.”

Lando Norris, Max Verstappen en Kimi Antonelli deelden het podium in Hongarije (Getty Images)

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