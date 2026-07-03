Op de donderdag voorafgaand aan de GP van Groot-Brittannië klonk opnieuw veel kritiek op de nieuwe F1-reglementen en de invloed die die zouden hebben op het circuit van Silverstone. Charles Leclerc liet weten dat de baan ‘minder speciaal’ zou worden, terwijl Fernando Alonso de iconische bochtencombinaties wegzette als ‘oplaadstations’ voor de auto. Het rijdersveld vreest overmatig superclipping, maar wat houdt dat precies in en waarom speelt het juist hier zo’n grote rol?

Al tijdens de voorgaande GP van Oostenrijk liet Max Verstappen weten dat hij ‘in de lach schoot’ toen hij voor het eerst testte op Silverstone in de simulator. Door de grote nadruk op hybride-technologie en energiebeheer zijn er meerdere delen van het circuit waar de auto verstoken is van het benodigde vermogen. De meest spectaculaire bochten dreigen daardoor te veranderen in weinig interessante stukken asfalt, waar de coureurs op een relatief laag tempo doorheen rollen. “Oplaadstations”, zo noemde Fernando Alonso de iconische combinatie van Maggotts, Becketts en Chapel.

Tijdens de officiële FIA-persconferentie legde Lewis Hamilton het probleem pijnlijk bloot. “Het is een ongekend weekend qua vermogensverdeling”, aldus de Britse thuisheld. “Alle coureurs hebben in de gezamenlijke groepsapp besproken hoe zwak het vermogen op dit circuit zal zijn”, onthulde hij. “De accu raakt simpelweg leeg. Er zijn immers maar een paar momenten waarop je energie kunt terugwinnen. Daardoor zal de elektrische motor een groot deel van de ronde uitgeschakeld zijn. Dat is waarschijnlijk de grootste uitdaging.”

‘Silverstone gaat enorm veranderen’

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor het aankomende raceweekend gaf Hamilton, die zijn thuisrace liefst negen keer wist te winnen, toe dat het gevoel in de auto compleet anders zal zijn. “Eerlijk gezegd denk ik dat het enorm zal veranderen”, reageerde hij. “Als je naar de snelheidsgrafieken kijkt, zie je dat we al vermogen verliezen bij het ingaan van Copse. Normaal gesproken draait de motor op volle toeren wanneer je Copse ingaat en moet je je vastklampen aan het stuur. Dit jaar zal de motor uitrollen; waarschijnlijk schakelen we van de achtste naar de zevende versnelling terug, terwijl we vol gas blijven geven om het toerental hoog te houden.”

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“Ook Maggotts en Becketts zullen anders aanvoelen”, aldus een eerlijke Hamilton. “Daar kun je een tijdje vol gas rijden, maar daarna is het gewoon een kwestie van uitrollen. Het is dus eigenlijk een compleet ander circuit. Maar goed, we zullen zien. We zullen er ongetwijfeld nog steeds van genieten om te rijden op de delen waar het vermogen niet beperkt is. Alleen op de mooiste stukken – Maggotts en Becketts, Copse en Stowe – komen we juist vermogen tekort. Ik hoop dat dat volgend jaar wordt rechtgezet.”

Wat is superclipping?

Veel coureurs hebben het over overmatig superclipping. Daarvan is sprake wanneer de batterij leeg raakt en de auto minder elektrisch vermogen kan leveren. Normaal gesproken winnen coureurs energie terug in zware remzones, maar omdat de bochten op Silverstone veelal op hoge snelheid worden genomen, zijn er weinig natuurlijke momenten om de batterij op te laden. Daardoor moet de verbrandingsmotor een deel van zijn vermogen gebruiken om nieuwe elektrische energie op te wekken. Juist daarom verliezen de coureurs in de meest spectaculaire bochten plotseling een flinke hoeveelheid vermogen.

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