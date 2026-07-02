Charles Leclerc zet zich schrap voor een ‘minder speciale’ GP van Groot-Brittannië. Silverstone gold altijd als een van de meest prestigieuze circuits op de kalender, maar door de nieuwe F1-reglementen vrezen veel coureurs dat de iconische bochten hun karakter verliezen. Ook Leclerc verwacht dat de snelle combinaties door overmatig superclipping een stuk langzamer zullen worden.

“Ik denk dat de meeste coureurs wel enige teleurstelling voelen wanneer ze naar de simulaties kijken en zelf in de simulator rijden”, aldus Leclerc tegenover de media op Silverstone. “Dit waren circuits waar coureurs met het meeste lef het verschil konden maken in de kwalificatie”, lichtte hij toe. “Je ging met enorm veel snelheid de snelste bochten in en zocht daarbij echt de grenzen op.”

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“Nu zijn die snelle bochten verworden tot bochten van gemiddelde snelheid, omdat er zoveel superclipping is”, verzuchtte de Ferrari-coureur. “Dus ja, ik weet niet precies wat ik kan verwachten. Ik heb wel een idee, maar ik ben er vrij zeker van dat het niet meer zo speciaal zal aanvoelen als vroeger.” Collega Fernando Alonso reageerde feller. “Dit jaar wordt het heel anders en niet leuk om in die auto’s te rijden”, zei hij gefrustreerd. “Een laadstation”, zo doopte hij de combinatie van Maggotts, Becketts en Chapel, een van de meest iconische secties van het circuit.

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