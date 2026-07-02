De geruchtenmachine draait op volle toeren, maar Max Verstappen weigert zich erin te mengen. In Silverstone reageert hij op de mogelijke transfer naar McLaren, en zijn antwoord is kort maar veelzeggend: “Daar ga ik me niet in mengen.”

De Nederlander maakt duidelijk dat speculatie over zijn toekomst hem koud laat, zolang er niets concreets te melden valt. “Ik heb al eerder gezegd wat ik wilde zeggen. Als er iets nieuws gebeurt of als er iets verandert, dan hoor je dat van mij en niet via via of van iemand anders die erover schrijft, toch?”, aldus Verstappen.

Liever dan stil te staan bij transferpraat richt Verstappen zijn aandacht op de prestaties op de baan. Daar lijkt de trend voorzichtig positief. “Ik focus me gewoon op mijn werk bij het team. We zijn op de weg terug, dus dat is heel mooi om te zien”, vertelt hij. De afgelopen race op de Red Bull Ring noemt hij daarbij expliciet als kantelpunt: “Ik had echt een positief weekend in Oostenrijk. Vanaf dat punt proberen we ons nu gewoon verder te verbeteren.”

Toch blijft de Red Bull-coureur nuchter over wat er nog voor hem ligt. “Ik weet natuurlijk dat het behoorlijk zwaar kan zijn en er is veel concurrentie, maar we zijn hier gewoon om te proberen sneller te gaan”, besluit Verstappen.

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