De LEGO-rijdersparade is terug! Vorig jaar maakten de coureurs het circuit van Miami al onveilig, toen ze met tien levensgrote LEGO-auto’s hun paraderondjes reden. Botsingen, crashes, inhaalacties en ontelbaar veel LEGO-steentjes zorgden voor hilariteit alom. Voor de aankomende GP van Groot-Brittannië hebben de ontwerpers van LEGO opnieuw de handen uit de mouwen gestoken; voorafgaand aan de hoofdrace nemen de coureurs deel aan een nieuwe LEGO-parade.

Ditmaal beschikken alle coureurs over een eigen mini-kart, opgebouwd uit 28.000 LEGO-steentjes. Het kostte de ontwerpers ruim 6.400 uur om deze 22 scheurijzers in elkaar te zetten. Het tempo is bovendien iets opgeschroefd ten opzichte van Miami; de mini-karts bereiken een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Ze zijn echter wel een stuk zwaarder dan de gemiddelde kart. De 65 kilo aan LEGO-steentjes brengt het totale gewicht op 280 kilogram.

‘Pakken het nóg grootser aan’

“De F1-coureursparade van vorig jaar in Miami was een van de meest memorabele momenten van het seizoen”, reageerde Emily Prazer, commercieel directeur van de Formule 1. “Dit jaar bouwen we daarop voort om een ongelooflijk spektakel te creëren voor de fans die de GP van Groot-Brittannië bijwonen én voor iedereen die wereldwijd meekijkt. Het is heel bijzonder om de werelden van de Formule 1 en LEGO samen te brengen.”

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“We konden het enthousiasme van zowel de coureurs als de fans tijdens de rijdersparade in Miami niet negeren”, vulde LEGO-marketingdirecteur Julia Goldin aan. “Fans én coureurs vroegen om een tweede ronde, en nu maken we dat waar. We wilden het dit keer nog grootser aanpakken en ervoor zorgen dat we onze fans blijven verrassen en verblijden. We kunnen niet wachten om te zien wat de coureurs doen als ze met deze minikarts de baan op gaan.”

Formula 1 will transform the Drivers' Parade this Sunday at the British Grand Prix into a full scale spectacle, with 22 drivable @LEGO_Group minicars in each of the Teams' colourways taking to track just moments before lights out and each made from 28,000 real LEGO bricks.



For… pic.twitter.com/VTvhl3bLy9 — F1 Media (@F1Media) July 2, 2026

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