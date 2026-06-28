Het Europese F1-seizoen is in volle gang! Na de GP van Oostenrijk reizen Max Verstappen en consorten naar Silverstone voor de tweede halte van een nieuwe double header. De GP van Groot-Brittannië sluit het tweeluik af met een vol programma; het raceweekend staat immers weer in het teken van het sprintformat. Zodoende krijgen de coureurs beperkt de tijd om te trainen en wordt er weer volop geracet. Bekijk hier alvast het volledige tijdschema voor de GP Groot-Brittannië.

Het historische circuit van Silverstone geldt als het epicentrum van de Britse autosport en tevens de bakermat van de Formule 1. In 1950 begon hier – onder toeziend oog van de Royal Family – het eerste officiële F1-kampioenschap. Meerdere coureurs rijden een thuisrace in Groot-Brittannië, onder wie Lewis Hamilton en Lando Norris. Beiden zijn geliefd bij het Britse publiek. Zo heeft Norris de Landostand, een tribune die speciaal is ingericht voor zijn vele fans.

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Voor Hamilton is een nóg grotere eer weggelegd; het rechte stuk bij start-finish is in 2020 officieel vernoemd naar de zevenvoudig wereldkampioen. De ‘Hamilton Straight’ is het enige onderdeel van het circuit dat is vernoemd naar een coureur. Andere befaamde stukken van de baan zijn de razendsnelle Copse Corner en de unieke Maggots and Becketts-combinatie.

Tijdschema GP Groot-Brittannië 2026

Vrijdag 3 juli

VT1: 13.30 – 14.30 uur

Sprintkwalificatie: 17.30 – 18.15 uur

Zaterdag 4 juli

Sprint: 13.00 – 14.00 uur

Kwalificatie: 17.00 – 18.00 uur

Zondag 5 juli

Race: 16.00 – 18.00 uur

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

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