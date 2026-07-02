Max Verstappen kon er zelf al lachend niets aan doen toen hij achter de simulator kroop voor een virtuele ronde over Silverstone. Wat hij zag beloofde weinig goeds. Ook analist Jeroen Bleekemolen verwacht dat het Britse Grand Prix-weekend weleens een pijnlijke confrontatie kan worden met de beperkingen van de huidige generatie F1-auto’s.

Het probleem zit hem in het energiemanagement, waarmee de coureurs dit seizoen al vaker worstelden. De afgelopen races viel dit minder op, maar Bleekemolen legt in Formule 1 Paddockpraat uit dat ook in Oostenrijk de signalen aanwezig waren. “Als je goed luisterde naar de onboards, dan had je dat eigenlijk ook al op de Red Bull Ring. Dan had je al momenten dat ze ook alweer bezig waren met managen, met het opladen. En dat wordt natuurlijk twee keer zo erg in Silverstone. Dus dit wordt weer een beetje terug naar af voor de Formule 1.”

De vergelijking met Suzuka, waar hetzelfde probleem het raceweekend domineerde, ligt volgens de Nederlander voor de hand. “Helaas wel. Maar dat is ook even wat het is en dat is ook waar we staan nu. Het wordt uiteindelijk volgend jaar weer beter en het jaar daarna nog beter. Dus we gaan wel weer de goede kant op.”

Voor dit weekend rest echter vooral realisme. “Ik denk dat dit wel zo’n race is dat we even weer met onze voeten in het koude water worden gezet. Van: oh ja, we zijn er nog niet…”

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