Kan Williams dit weekend verrassen in Groot-Brittannië? Het zou James Vowles als teambaas goed uitkomen. Aan beleving en zelfvertrouwen geen gebrek bij hem en het team. “Toen ik de Williams-fabriek binnenstapte, voelde ik meteen een passie die je alleen tegenkomt bij ‘familieteams”, zegt hij in een interview met FORMULE 1 Magazine.

Een deel van het interview lees je hieronder:

Vowles: “Ik zie het als mijn plicht om onze teamcultuur te bewaken. We zijn hier niet om drankjes te verkopen of om straatauto’s te slijten. Ons team zit puur voor het racen in F1. Die onafhankelijkheid is geen zwaktebod, het is juist onze grootste kracht.”

Het is een filosofie die haaks staat op de hypercommerciële sport die Formule 1 anno nu is. Waar andere teams zuchten onder de grillen van de wereldwijde economie of de marketingstrategieën van een moederbedrijf, vaart Williams een eigen koers. “Onze focus is helder: winnen op het circuit. Dat zorgt voor een totaal andere benadering op de werkvloer. Het is minder zakelijk gestructureerd en veel meer gericht op de sport en het racen zelf. Precies dat geeft het die authentieke familiesfeer.”

Thuis in balans

Mensen die hem kennen, noemen de vorige week 47 jaar geworden Vowles een ‘family guy’. Maar hoe houdt hij dan thuis de boel in balans met een Formule 1-kalender die van een teambaas een 24/7-mentaliteit vraagt? Hij lacht minzaam. “Goede vraag. De realiteit is simpel: balans in deze sport, echt, ik zou willen dat het bestond. Maar dat is niet zo. Het is eerder een kwestie van constant een weg vinden om de combinatie van alles binnen en buiten de Formule 1 te laten werken.”

Hij heeft niets dan lof voor de mensen om hem heen. “Ik prijs mezelf ontzettend gelukkig met Rachel, mijn partner. Zij doet thuis echt het zware werk. Als ik op het circuit ben, zoals nu, dan ligt de échte uitdaging niet hier bij de pitmuur, maar thuis in het gezin. Eén persoon moet daar de boel draaiende houden en dat doet ze geweldig.”

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