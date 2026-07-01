Silverstone maakt zich op voor een historisch Grand Prix-weekend. Stuart Pringle, de directeur van het circuit, heeft uitgesproken dat hij er ‘absoluut klaar voor’ is om van de aankomende editie van de GP van Groot-Brittannië het best bezochte F1-evenement ooit te maken; naar verwachting komen er zo’n 565.000 bezoekers. Het circuit geldt al jaren als een van de sleutelraces op de kalender, maar Pringle benadrukt dat men niet op de lauweren wil rusten.

Komend weekend mikt Silverstone op het F1-bezoekersrecord. Vooralsnog lijkt het huidige record van Adelaide – dat al 31 jaar standhoudt – met ongeveer 45.000 toeschouwers te worden verbroken. Alleen al voor de hoofdrace op zondag zijn er meer dan 175.000 kaarten verkocht, een nieuw record voor de Britse GP. De Formule 1 geniet grote populariteit in het Verenigd Koninkrijk, niet alleen omdat veel teams in Engeland gevestigd zijn, maar ook omdat er dit jaar liefst vijf Britse coureurs deelnemen. Op Silverstone werd in 1950 bovendien het startsein gegeven voor het allereerste F1-kampioenschap.

“Wat betekent het om de grootste Grand Prix ooit te organiseren? Het voelt volkomen passend voor de plek waar in 1950 de eerste Formule 1-race werd gehouden”, reageerde Pringle tegenover ESPN. “De Britse fans en de geschiedenis van hoge bezoekersaantallen maken het passend dat wij het record breken, en het benadrukt hoe belangrijk de Britse markt is voor de Formule 1. Dit is een zeer belangrijke race op de kalender. We zijn er helemaal klaar voor. Alles ziet er perfect uit. We hebben jaar na jaar gewerkt aan de voorbereiding, maar dit voelt voor mij als een grote stap voorwaarts.”

‘Berichten over een straatrace zijn pure onzin’

Voorlopig blijft Silverstone stevig verankerd op de kalender dankzij een langetermijndeal tot 2034, al ziet Pringle mogelijkheden voor nog meer zekerheid. “Ik heb gezien dat andere raceorganisatoren verlengingen of uitbreidingen hebben gekregen terwijl hun contracten nog een flink aantal jaren lopen”, merkte hij op. “Daar staan wij ook voor open. Hoe meer zekerheid we hebben, hoe meer we kunnen investeren in de toekomst.”

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“Kijk, ik denk niet dat de Formule 1 ergens anders heen wil”, lichtte hij toe. “Er is geen betere plek in het Verenigd Koninkrijk; berichten over een straatrace in Londen zijn pure onzin. Waarom zou je überhaupt weg willen bij het grootste publiek, de meest gepassioneerde fans en een evenement dat populair is bij teams, sponsors, partners en beroemdheden? Maar we mogen niet zelfgenoegzaam zijn”, vervolgde hij streng. “We moeten als promotor hard werken en leveren wat de Formule 1 wil, want zij leveren wat wij nodig hebben – een aantrekkelijk product. We betalen er de volle prijs voor, maar we zitten hier voor de lange termijn. Het zou mooi zijn om een nieuw contract te krijgen, en daar zullen we op een gegeven moment zeker komen”, verzekerde hij.

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