Jolyon Palmer denkt dat Charles Leclerc momenteel de moeilijkste periode uit zijn Formule 1-carrière beleeft. De voormalig F1-coureur ziet de Ferrari-rijder dit seizoen worstelen met de eigenschappen van de SF-26, terwijl teamgenoot Lewis Hamilton steeds meer de overhand krijgt.

“Charles is een uitzonderlijk talent, maar op dit moment lijkt hij de moeilijkste periode uit zijn carrière door te maken”, schrijft Palmer in zijn analyse voor F1.com, in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone.

‘Forceert net iets te vaak’

Volgens de Brit gaat Leclerc de laatste tijd te vaak over de limiet, waardoor fouten zich opstapelen. “Hij forceert het nét iets te vaak. Ondertussen staat aan de andere kant van de garage iemand die weet hoe je een kampioenschap moet rijden. Dat vergroot de druk op Charles alleen maar.”

Palmer wijst naar de karakteristieken van de Ferrari als belangrijke oorzaak. Volgens hem is de SF-26 dit jaar erg nerveus, waardoor Leclercs agressieve rijstijl juist averechts werkt. “Zijn natuurlijke rijstijl lokt dat nerveuze gedrag uit, terwijl de rustigere aanpak van Lewis beter bij deze auto lijkt te passen. Maar ik twijfel er niet aan dat we de beste versie van Charles weer zullen zien. Hij moet nu vooral een paar foutloze weekenden afwerken om zijn vertrouwen terug te krijgen.”

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