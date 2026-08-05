Volgens Johnny Herbert heeft de eerste seizoenshelft enkele opvallende krachtsverhoudingen binnen de grote topteams in de Formule 1 blootgelegd. De oud-coureur en voormalig FIA-steward merkt op dat de onderlinge verhoudingen binnen Mercedes, Ferrari én McLaren afwijken van het verwachtingspatroon. Hij benadrukt daarbij de grote druk die een coureur ervaart wanneer hij het moet afleggen tegen zijn teamgenoot.

Zo begon George Russell dit seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar staat hij inmiddels derde in het kampioenschap. Hij moest toezien hoe zijn veel jongere teamgenoot Kimi Antonelli de titelstrijd tijdens de eerste elf Grands Prix naar zijn hand zette. De Italiaan heeft zich razendsnel ontwikkeld en staat inmiddels op zes overwinningen, tegenover twee zeges van de Brit. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc, die een stuk minder consistent heeft gepresteerd dan teamgenoot Lewis Hamilton. Tegelijkertijd lijkt Oscar Piastri zich niet langer te kunnen meten met Lando Norris, terwijl de beide McLaren-coureurs vorig jaar nog een zinderend titelduel uitvochten.

‘Dan slaat de onzekerheid toe’

“Wat er met Oscar Piastri gebeurt, gebeurt in elk team”, aldus Herbert in gesprek met een gokplatform. “Ik weet zeker dat George Russell het voelt. Ik weet zeker dat Isack Hadjar het waarschijnlijk ook voelt, en misschien zelfs Charles Leclerc. Ze voelen allemaal die druk. Als coureur voel je het, omdat je het gevoel hebt dat je je teamgenoot elke keer moet verslaan. En als je dat niet kunt, slaat de onzekerheid toe. Alles wordt uitvergroot. Dat gevoel spookt continu door je achterhoofd.”

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Volgens Herbert is die mentale druk een onvermijdelijk onderdeel van de Formule 1. “Je kunt er niet aan ontkomen”, vervolgde hij. “Je hoort de geruchten, je hoort de roddels; al die kleine details putten je langzaam uit en maken je werk een beetje moeilijker. Maar dat hoort bij de Formule 1 en de sport in het algemeen. Sport is niet altijd even aardig voor iedereen.”

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