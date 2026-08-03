Damon Hill ziet opvallende overeenkomsten tussen de huidige titelstrijd bij Mercedes en zijn eigen gevecht met Jacques Villeneuve in 1996. Volgens de voormalig wereldkampioen staat George Russell voor dezelfde uitdaging als waarmee hij destijds werd geconfronteerd: een razendsnelle jonge teamgenoot verslaan die zich in hoog tempo ontwikkelt. Hoe kan Russell lering trekken uit Hills kampioensjaar?

De interne strijd bij Mercedes is dit seizoen een van de grote verhaallijnen in de Formule 1. Kimi Antonelli, die vorig jaar debuteerde als opvolger van Lewis Hamilton, leidt halverwege het seizoen verrassend het wereldkampioenschap. Op voorhand was het een publiek geheim dat Mercedes over een dominante auto zou beschikken, waarbij Russell algemeen als de grote favoriet werd beschouwd. Dankzij zijn jarenlange ervaring in de koningsklasse leek hij de overhand te hebben.

Het tegendeel bleek waar. Ten tijde van de zomerstop voert Antonelli dankzij zes overwinningen comfortabel het wereldkampioenschap aan. Naaste uitdager Lewis Hamilton moet vijftig WK-punten toegeven op de jonge Italiaan. Damon Hill is onder de indruk van de ontwikkeling van de pas 19-jarige coureur. “Kimi (Antonelli, red.) heeft pas één seizoen in de Formule 1 achter de rug”, reageerde hij tegenover F1.com. “Maar de winterstop geldt als een soort incubatieperiode waarin alles wat je in het voorgaande jaar hebt geleerd, bezinkt. Daarna kun je er ineens vol voor gaan.”

Paralellen tussen Mercedes en Williams

De Brit heeft vooral bewondering voor de snelheid waarmee Antonelli zich heeft aangepast. “Het is verbazingwekkend”, stak hij de loftrompet over de jonge Mercedes-coureur. “Hij beschikt duidelijk over een ongelooflijk talent en een grote mate van volwassenheid, zeker voor een jongen van negentien.” Hill trok vervolgens de vergelijking met zijn eigen titelstrijd binnen Williams, precies dertig jaar geleden. “Wat George (Russell, red.) betreft… ik zat in 1996 in hetzelfde schuitje toen Jacques Villeneuve bij Williams kwam. Hij was tien jaar jonger dan ik, maar was net kampioen geworden in de IndyCar en had ook in andere topklassen veel succes geboekt.”

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“Dat is wel even wennen”, gaf de Engelsman toe. “Desalniettemin heb ik Jacques uiteindelijk verslagen, dus George zal dat op de een of andere manier ook voor elkaar moeten krijgen.” Hill gold in 1996 als de ervaren kracht bij Williams, maar kreeg direct stevige weerstand van debutant Villeneuve, die meteen pole position pakte voor zijn eerste Grand Prix. Uiteindelijk kroonde Hill zich dat seizoen tot wereldkampioen, met de jonge Canadees als runner-up.

Jacques Villeneuve en Damon Hill poseren voor de Williams FW18 voorafgaand aan het F1-seizoen (Getty Images)

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