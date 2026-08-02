Oud-teambaas Günther Steiner denkt niet dat George Russell nog een enorm grote kans maakt op de wereldtitel dit jaar. De Mercedes-coureur was voorafgaand aan het huidige seizoen nog de titelfavoriet, maar heeft dit stokje inmiddels moeten doorgeven aan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Steiner durft zelfs een percentage aan de overgebleven kans van Russell te hangen: ‘Vijf procent’.

George Russell zag tijdens de GP Hongarije teamgenoot en WK-leider Andrea Kimi Antonelli wederom aan de horizon verdwijnen. Terwijl de Brit terugviel in het veld door een slechte start, kon de jonge Italiaan wel meestrijden om de podiumplaatsen. Kimi Antonelli behaalde zo met zijn derde plaats kostbare punten voor het kampioenschap.

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Russell ondervond tijdens de eerste seizoenshelft wel vaker pech – zo viel hij in zowel Canada als België zelfs helemaal uit de race – en verzuchtte al na de Hongaarse Grand Prix voor het eerst echt een zomerstop nodig te hebben. Oud-Haas-teambaas Günther Steiner neemt de verdere titelkansen voor Russell in 2026 onder de loep. De Italiaan komt met een duidelijk oordeel: “Ik denk dat hij nog een kans heeft van vijf procent”, vertelt hij in de Red Flags-podcast.

‘Russell heeft geluk gehad’

Steiner neemt vervolgens de laatste ‘pech’ van Russell onder de loep. Tijdens de start van de Hongaarse Grand Prix schoot de W17 van de Brit in de anti-stallmodus, waardoor hij vanaf P6 naar P20 terugviel. “Mercedes nam zelf een deel van de schuld op zich – deden ze dat alleen maar om hem tevreden te stellen, of meende het echt?”, vraagt Steiner zich af. “Ik weet het niet, maar ik denk dat hij enorm veel geluk heeft gehad dat hij ermee wegkwam en door niemand werd geraakt. Gezien de plek zo ver vooraan, en hoe lang hij daar stil bleef zitten… hij heeft geluk gehad.”

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