Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet een toekomstige samenwerking met Max Verstappen bij zijn team wel zitten. Geruchten over een overstap naar de Zilverpijlen voor de Nederlandse wereldkampioen steken de laatste jaren vaker de kop op. Volgens Wolff is het echter nu nog te vroeg om Verstappen samen met Andrea Kimi Antonelli in een team te zetten: ‘Maar het is niet zo dat ik er bang voor ben.’

Al maandenlang draait de geruchtenmolen overuren over de Formule 1-toekomst van Max Verstappen. Zo werd de Nederlander eerder al gelinkt aan McLaren en zelfs een coureurswissel met Oscar Piastri. Maar ook de geruchten over een Mercedes-overstap – die de afgelopen jaren door het charmeoffensief van Toto Wolff in het leven werd geroepen – zijn nog niet helemaal weg.

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Hoewel de Mercedes-teambaas al meermaals heeft gezegd voorlopig door te willen gaan met Andrea Kimi Antonelli en George Russell als coureurs voor zijn team, sluit hij een toekomstige samenwerking met Verstappen niet uit. “Je moet Kimi de tijd geven om zich te ontwikkelen”, vertelde hij aan Sky Sports Deutschland. “Max zit nu op zijn piek. Hij kan alles. De twee respecteren elkaar. Ze komen uit verschillende generaties, maar als je ze alle twee in hetzelfde team zet, komt er natuurlijk een totaal andere situatie.”

Geen tweede Silver War

Wolff verwacht echter geen herhaling van de Silver War bij Mercedes, toen teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg op het scherpst van de snede streden om de wereldtitel. “Het is niet zo dat ik er bang voor ben (om Antonelli en Verstappen bij elkaar te zetten, red), ik heb het erger meegemaakt met Rosberg en Hamilton”, vervolgde hij. “Ik zou er vandaag waarschijnlijk beter mee omgaan. We zijn er niet bang voor om hen op een gegeven moment allebei in hetzelfde team te hebben.”

Toch benadrukte de Oostenrijker dat hij tevreden is met de huidige coureursopstelling van het team. “Maar in de huidige situatie zijn we blij met de dynamiek tussen Kimi en George. We hebben als team grote vooruitgang geboekt. Nu nog een variabele toevoegen zou niet goed zijn voor onze ontwikkeling op de lange termijn.”

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