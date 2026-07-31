Krijgen we na de zomerstop wederom een geweldige comeback van Max Verstappen in het coureurskampioenschap? Een jaar geleden verbaasde de Nederlandse wereldkampioen vriend en vijand door in de tweede seizoenshelft meer dan honderd WK-punten in te lopen op uiteindelijke kampioen Lando Norris. Oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt echter niet dat zijn voormalig pupil het trucje kan herhalen: ‘De concurrentie is dit jaar te groot’.

Vlak na de Dutch GP op Zandvoort een jaar geleden keek Max Verstappen nog tegen een achterstand van 104 WK-punten op toenmalig kampioenschapsleider Oscar Piastri aan. Na de afsluitende race in Abu Dhabi was dit gat teruggebracht tot nog maar twee punten op uiteindelijke kampioen Lando Norris. Een jaar later is het gat tussen Verstappen en huidig kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli 110 punten.

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Toch verwacht oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko geen herhaling van de indrukwekkende inhaalslag van Verstappen na de zomerstop. Volgens de Oostenrijker zijn er namelijk een paar verschillen tussen de huidige situatie bij Red Bull en die van een seizoen geleden. “Ze zijn niet meer constant snel”, vertelt Marko in gesprek met Kronen Zeitung. “Daarnaast lijkt de samenwerking tussen Max en zijn engineers ook niet helemaal lekker te lopen.”

‘Concurrentie is dit jaar te groot’

Ook zijn er dit seizoen meerdere kapers op de kust, denkt Marko. “De concurrentie van McLaren en Ferrari is te groot”, vervolgt hij. “En de auto is ook veel te instabiel. Ik zou hier zeker geen weddenschap over durven aan te gaan.” Ten slotte krijgt de oud-adviseur nog een vraag over de Formule 1-toekomst van Verstappen. Hoewel Marko niets weet over wat zijn voormalig pupil zal besluiten, hoopt hij: “Echt van harte dat hij bij Red Bull blijft”.

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