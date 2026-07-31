Red Bull lijkt eindelijk af te zijn van de ‘vloek van het tweede stoeltje’ bij het team. Voorafgaand aan de komst van Isack Hadjar delfden veel van de oud-teamgenoten van Max Verstappen het onderspit tegen de wereldkampioen. De Frans-Algerijnse coureur presteert echter uitstekend, in de woorden van teambaas Laurent Mekies: ‘We zullen daarom ook een logische beslissing nemen over de toekomst van Isack’.

Lange tijd werd er gesproken over ‘de vloek van het tweede Red Bull-stoeltje’. Veel van de voormalig teamgenoten van Max Verstappen bij de Oostenrijkse renstal delfden namelijk het onderspit tegen de Nederlandse wereldkampioen. Inmiddels moesten onder meer Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda al hun stoeltje bij de Oostenrijkers afstaan. Met de aanstelling van Isack Hadjar als nieuwste teamgenoot van Verstappen lijkt er een einde te zijn gekomen aan de ‘vloek’.

LEES OOK: George Russell verzucht na volgende pech in Hongarije: ‘Heb echt zomervakantie nodig’

“Het is goed nieuws dat we voor het eerst sinds lange tijd weer een sterke tweede coureur hebben”, zei ook teambaas Laurent Mekies over Hadjar tijdens het Hongaarse Grand Prix-weekend. “Dat was een van onze doelstellingen voorafgaand aan dit seizoen. Isack presteert solide en heeft veel geleerd van het team en van Max.”

2027 line-up

Het lijkt er daardoor ook steeds meer op dat Hadjar ook in 2027 bij Red Bull zal blijven, al heeft de Frans-Algerijnse coureur officieel nog tot en met het einde van het huidige seizoen een contract. “Het is goed nieuws, ook voor Max, dat onze twee auto’s wat dichter bij elkaar liggen dit seizoen”, vervolgde Mekies. “We hebben nog niet over de toekomst gesproken, maar iedereen kan zien dat Isack het uitstekend doet. We zullen dus een logische beslissing nemen.”

Lees hier alles over de GP Nederland in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.