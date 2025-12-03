Waar de transfermarkt vorig jaar nog overuren draaide, vond er dit jaar geen grote stoelendans plaats binnen de Formule 1. Ook Max Verstappen, die in het voorjaar veelvuldig gelinkt werd aan een transfer naar Mercedes, blijft trouw aan Red Bull. Toch ziet de grid voor 2026 er weer een beetje anders uit; een nieuwe rookie maakt zijn debuut, vertrouwde gezichten keren terug. Hoe zit het met al die contracten van de verschillende F1-coureurs? Check hier het overzicht!

Toen Red Bull gedurende de eerste races van het seizoen opnieuw onderdeed voor rivaal McLaren, kwam de toekomst van Max Verstappen in het geding. De overstap naar Mercedes lonkte. Echter, Helmut Marko bevestigde in aanloop naar de GP van Hongarije dat de Nederlander zijn huidige contract zou eren. Tijdens het raceweekend in Spa-Francorchamps werd al bekend dat hij niet meer onder de prestatieclausule in zijn contract uit kon komen, waarop Verstappen ook zelf bevestigde te blijven.

Mercedes verlengde daarop de contracten George Russell en Andrea Kimi Antonelli voor 2026. Ook andere teams spraken hun vertrouwen uit in de huidige line-up. Zo gaat Alpine verder met Pierre Gasly én Franco Colapinto, ondanks een moeizaam eerste jaar voor de Argentijn. Binnen de Red Bull-gelederen werd er op de valreep wél gehusseld. In aanloop naar de slotrace in Abu Dhabi maakte het team bekend dat Isack Hadjar volgend jaar het stoeltje van Yuki Tsunoda erft. De Japanner krijgt als test- en reservecoureur een ondersteunende rol. Arvid Lindblad zal ondertussen zijn debuut maken bij zusterteam Racing Bulls. Daarmee is de grid voor 2026 compleet!

Contracten F1-coureurs

