Jack Doohan heeft een Formule 1-contract bemachtigd met Alpine! Dat maakte het team vrijdag bekend. De 21-jarige Australiër doet al een tijdje dienst als reservecoureur voor de Franse renstal, maar krijgt vanaf 2025 een vast plekje op de grid. WEC-rijder Mick Schumacher, die ook meedong naar een contract met Alpine, vist in dezen achter het net. Doohan is de tweede rookie voor het aankomende seizoen, naast Oliver Bearman.

Met het contracteren van Jack Doohan is de line-up van Alpine compleet; huidige coureur Pierre Gasly verlengde eerder al de samenwerking. Esteban Ocon werd eerder dit jaar geslachtofferd, maar heeft inmiddels een nieuw contract getekend bij het team van Haas. Doohan wordt de eerste rijder uit de Alpine Academy die doorstroomt naar de Formule 1. Volgens het team zorgt de combinatie van de Australiër en Gasly voor ‘een evenwicht van jeugd en ervaring’.

“Ik ben ontzettend blij dat ik een fulltime stoeltje heb weten te bemachtigen met Alpine“, laat Jack Doohan weten. “Er is nog veel werk te doen voordat ik klaar ben om te debuteren, maar ik zal mijn uiterste best om doen om me goed voor te bereiden op deze stap. Ik ben enorm dankbaar voor iedereen die me onderweg heeft gesteund om dit mogelijk te maken.” Doohan komt oorspronkelijk uit de kweekvijver van Red Bull. Hij is de zoon van motorcoureur Mick Doohan en sinds 2022 een junior van het team uit Enstone. Vorig jaar werd hij nog derde in het Formule 2-kampioenschap.

‘Harde werker’

Oliver Oakes, de kersverse teambaas van Alpine, is ook tevreden met zijn toekomstige line-up. “We zijn erg blij om Jack Doohan vanaf volgend seizoen in een Formule 1-auto te zien”, reageert hij. “Hij wordt de eerste coureur die vanuit de Alpine Academy doorstroomt naar een racestoeltje, wat erg goed is voor het team en het relatief jonge opleidingsprogramma. In 2019 heb ik al met Jack mogen samenwerken en ik ben me volledig bewust van zijn talent en potentieel. Hij is een harde werker en zijn inzet wordt enorm gewaardeerd door het hele team.”

Meerder coureurs dongen mee naar het laatste Formule 1-stoeltje van Alpine. Guanyu Zhou zou interesse hebben getoond, maar ook Mick Schumacher leek kans te maken op een nieuw contract. De jonge Duitser nam het eerder op tegen Doohan tijdens een speciale shoot-out op Circuit Paul Ricard.

