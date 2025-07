De keuze tussen Max Verstappen en Christian Horner bleek uiteindelijk geen moeilijke voor Red Bulls Thaise (51%) en Oostenrijkse (49%) grootaandeelhouders. Het eventuele vertrek van de Nederlandse sterrijder en viervoudig wereldkampioen naar Mercedes, nog steeds niet uitgesloten, zou catastrofale gevolgen voor de toekomst van de renstal kunnen hebben.

Moederbedrijf Red Bull GmbH neemt met het ontslag van de teambaas en CEO van Red Bull Racing, een bedrijf met meer dan duizend werknemers, een behoorlijke gok. Het hoopt met de maatregel natuurlijk Max Verstappen aan boord te houden, hem en zijn invloedrijke vader Jos zo tegemoet te komen en niet in te gaan op de avances van Mercedes. Verstappen senior heeft de afgelopen jaren meermaals geroepen dat Horner een remmende factor voor de renstal is (geweest). Die conclusie is nu kennelijk ook door de beleidsbepalers getrokken. De vraag is of het niet te laat is.

Nachtmerrie

Afgezien van de moeizame relatie die Horner met Jos Verstappen en adviseur Helmut Marko onderhield, speelde op de achtergrond ook nog de affaire met een voormalig werkneemster van het raceteam, die de Brit van seksueel overschrijdend gedrag heeft beschuldigd. De Thaise grootaandeelhouder hield Horner ondanks die aanklacht en (commerciële) commotie lang de hand boven het hoofd, maar beseft dat succes van Red Bulls voornaamste wereldwijde marketinggereedschap meer afhangt van het aanblijven van Verstappen dan de CEO die de sportieve terugval niet heeft kunnen stoppen. Een rol op het tweede plan in de Formule 1 is een nachtmerrie voor de bazen.

Binnen het raceteam bestond er al langer weerstand tegen Horner. Het vertrek van enkele kopstukken (Rob Marshall naar McLaren, Adrian Newey naar Aston Martin en Jonathan Wheatley naar Stake F1) in de afgelopen jaren was wat dat betreft een teken aan de wand. Na twintig jaar leek de houdbaarheidsdatum overschreden. Met diplomatie, verbale vuurkracht en de onvoorwaardelijke steun van de Thaise grootaandeelhouder hield Horner echter stevige grip op zijn dubbelrol, waarvoor hij tot 2030 een contract had.

Horner naar Alpine?

De Brit zal ongetwijfeld een flinke afkoopsom hebben meegekregen. Mogelijk zal hij een deel daarvan gaan investeren in Alpine, dat op termijn mogelijk door eigenaar Renault in de etalage zal worden gezet. Naar verluidt schijnt hij daarvoor plannen te hebben gesmeed met topman Flavio Briatore. Volgens bronnen in het rennerskwartier wil Horner, net als vroeger met Arden in de opstapklassen, graag een eigen raceteam waarvan hij (mede) de baas is en geen verantwoording aan aandeelhouders hoeft af te leggen. Daar hangt alleen wel een flinke prijskaart aan.

Horners tijd bij Red Bull zit er weliswaar op, maar zelf is hij nog lang niet klaar met de Formule 1.

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.