De mogelijke terugkeer van V8-motoren in de Formule 1 krijgt steeds meer steun vanuit de verschillende fabrikanten. Tijdens het raceweekend in Miami verkondigde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem dat de V8 op zijn vroegst in 2030 terugkeert in de koningsklasse. Daarmee neemt de sport op termijn afscheid van de huidige hybride V6-configuratie. Na Mercedes en Red Bull spreken ook Ford en General Motors hun steun uit voor de plannen.

De uitspraken van Ben Sulayem kwamen op een moment waarop de FIA al aanpassingen aankondigde aan de nieuwe motorreglementen voor volgend jaar. Daarbij verschuift de balans tussen elektrische aandrijving en de verbrandingsmotor opnieuw meer richting de traditionele verbrandingsmotor. Dat lijkt niet alleen populair onder fans en coureurs, maar ook bij fabrikanten. Teambazen Toto Wolff en Laurent Mekies, die beiden fabrieksteams vertegenwoordigen, toonden zich al enthousiast en nu spreken ook Ford en General Motors hun steun uit.

Mark Rushbrook, topman van Ford Performance, reageerde verheugd op het voorstel van de FIA. “Het is geweldig om te zien dat de FIA en de Formule 1 al in gesprek zijn over de volgende reglementen”, verklaarde hij tegenover The Detroit News. “We hebben tegenwoordig een belangrijk aandeel in de sport en zullen zeker onze mening delen over dergelijke zaken. Maar als een bedrijf dat veel atmosferische V8-motoren produceert, zouden we een V8 binnen de Formule 1 zeker verwelkomen.”

Ook GM-voorzitter Mark Reuss sprak zich positief uit over een mogelijke terugkeer van de iconische motoren. Het moederbedrijf van Cadillac produceert vooralsnog geen eigen F1-motoren, maar wil vanaf 2029 wel instappen in de sport. “Ik ben dol op V8’s en hoe ze klinken”, zei hij in gesprek met hetzelfde medium. “Tegelijkertijd moeten we als een van de nieuwere teams de huidige investeringen in de V6-formule respecteren. Maar als de Formule 1 en de FIA zeggen dat we terugkeren naar V8-motoren, zijn we daar zeker klaar voor.” Een meerderheid van de fabrikanten moet goedkeuring verlenen voordat de koningsklasse daadwerkelijk kan overstappen op V8-blokken.

