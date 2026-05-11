Sergio Pérez heeft benadrukt dat Cadillac alles op alles zet om snel aansluiting te vinden bij het middenveld van de Formule 1. Hoewel het nieuwe team nog ver verwijderd is van consistente puntenfinishes, heeft Cadillac indruk gemaakt door in de openingsfase van het seizoen niet direct achteraan het veld te belanden – het kan geregeld de strijd aangaan met Aston Martin. Ook voor eigen publiek in Miami zetten de Amerikanen een duidelijke stap voorwaarts.

De concurrentie met Aston Martin speelt daarbij een belangrijke rol, zo legde Sergio Pérez uit. Cadillac bracht in Miami upgrades mee, terwijl Aston Martin als enige team geen nieuwe onderdelen introduceerde. “Er is nog wel wat werk aan de winkel, maar ik heb er vertrouwen in dat we de goede kant op gaan”, aldus de Mexicaan tegenover de pers in Florida. “Ik zie dat we, zodra we de bandenslijtage onder controle hebben, goed mee kunnen komen met het middenveld, al zijn zij daarna nog steeds in staat het tempo verder op te voeren.”

Ontwikkelingsstrijd

Pérez waarschuwde tegelijkertijd dat Cadillac geen tijd wil verliezen in de ontwikkelingsstrijd. “Het is natuurlijk nog een lang seizoen, maar we hebben haast om onze prestaties te verbeteren, omdat we weten dat Aston Martin zich ook gaat verbeteren en we niet achter willen blijven.” De zesvoudig racewinnaar ziet de strijd met het gevestigde team als extra motivatie voor de jonge renstal, die stap voor stap aansluiting probeert te vinden bij de middenmoot. Volgens Pérez blijft de bandenslijtage echter een belangrijk aandachtspunt.

“We genieten ervan om met hen (Aston Martin, red.) te racen”, vervolgde hij optimistisch. “Vooral Fernando Alonso levert altijd mooie gevechten; hij racet eerlijk en hard.” Pérez denkt dat Cadillac de komende weken vooral moet benutten om het huidige pakket beter te begrijpen. “Het doorgronden van dit pakket is cruciaal om richting Canada verdere stappen te zetten”, benadrukte hij. “Alleen zo komen we tot betere oplossingen. We hebben niet veel tijd, maar met name de bandenslijtage moet op korte termijn worden aangepakt. Daar hebben we wel ideeën over, maar de uitvoering daarvan wordt de komende weken de grootste uitdaging voor het team.”

