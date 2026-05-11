Ralf Schumacher denkt dat F1-veteranen Lewis Hamilton en Fernando Alonso na dit seizoen met pensioen moeten gaan. Beide oud-kampioenen, respectievelijk 41 en 44 jaar oud, zouden volgens de Duitser plaats moeten maken voor de jongere generatie. Van Alonso is bekend dat zijn Aston Martin-contract eind 2026 afloopt, maar over de samenwerking tussen Hamilton en Ferrari bestaan veel vraagtekens. Vooralsnog lijken beiden echter ook in 2027 nog actief te blijven.

In de Backstage Boxengasse-podcast legde Schumacher uit dat zowel Hamilton als Alonso toe is aan pensioen. Met name de zevenvoudig wereldkampioen zou volgens hem geen schijn van kans maken bij Ferrari; daarvoor is teamgenoot Charles Leclerc te sterk. “Hamilton staat er dit jaar beter voor”, gaf Schumacher toe, nadat hij Ferrari vorig jaar nog adviseerde om de Brit direct de deur te wijzen. “Maar over een volledig seizoen gezien maakt hij geen schijn van kans tegen Leclerc. Het is tijd om te stoppen.”

Bearman naar Ferrari

“Hetzelfde geldt overigens voor Fernando Alonso“, voegde hij eraan toe. “Beiden hebben een fantastische tijd gehad in de Formule 1, maar nu is het tijd om aan het einde van het jaar het stokje door te geven en de volgende generatie een kans te geven.” Voor het prestigieuze Ferrari-stoeltje van Hamilton heeft Schumacher al een geschikte kandidaat op het oog; hij hoopt dat Oliver Bearman zo snel mogelijk promoveert naar de Scuderia. Bij Haas zou de jonge Brit immers al indrukwekkende dingen hebben laten zien.

“Ik geloof dat hij (Bearman, red.), als hij de kans krijgt, zelfs een geduchte tegenstander voor Leclerc zal zijn”, lichtte de zesvoudig GP-winnaar toe. “Daar ben ik vrij zeker van. Dus ik zou zeggen dat hij eigenlijk beter is dan Hamilton.” Twee jaar geleden kreeg Bearman al een voorproefje van de Italiaanse renstal, toen hij onverwachts mocht invallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard onderging een operatie vanwege een blindedarmontsteking, waardoor Bearman – destijds nog actief in de Formule 2 – halsoverkop werd opgeroepen als vervanger. Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië nam hij de laatste vrije training, de kwalificatie én de race voor zijn rekening. Hij finishte als zevende en scoorde direct waardevolle punten voor het team.

