Charles Leclerc houdt een iets andere mening over het 2026-reglement erop na dan veel van zijn medecoureurs. Volgens de Monegask gaat inhalen met de nieuwe krachtbronnen eigenlijk heel goed, ook al voelt het besturen van de auto niet altijd even natuurlijk: ‘Er moet nog zeker aan de krachtbron gesleuteld worden’, geeft Leclerc wel toe.

De Formule 1 racete afgelopen GP Miami voor het eerst sinds de eerste regelwijzigingen voor 2026 van kracht gingen. De FIA hoopt met de reglementsaanpassingen met name het kwalificeren en de veiligheid te verbeteren, maar volgens Charles Leclerc waren de veranderingen slechts minimaal. “Het reglement blijft het reglement. Ik bedoel, we kunnen niet halverwege het jaar een revolutie ontketenen”, zei de Monegask tegen de media. “Maar het was een stap in de goede richting. Het reed iets beter.”

Max Verstappen vergeleek eerder het racen onder de nieuwe reglementen al met het spelletje Mario Kart. Volgens Leclerc is de nieuwe stijl van racen zo slecht nog niet. “Ik ben het daar altijd een beetje met de andere coureurs mee oneens geweest. Ik weet dat ik hierin een beetje een buitenstaander ben op de grid, maar ik vond dat, in ieder geval voor de gevechten die ik heb gehad met de jongens voor me, als je auto’s hebt met een systeem dat vergelijkbaar is met die van jou, het inhalen eigenlijk heel goed gaat. Het is iets strategischer dan vorig jaar.”

Verbeteringen nodig

Toch gelooft ook de Ferrari-coureur dat het reglement nog verbeterd kan worden. “Ja, er moet zeker nog aan de krachtbron worden gesleuteld. Er zijn manieren om dat systeem beter te gebruiken en te optimaliseren. Het is niet altijd even natuurlijk wat je in de auto moet doen.” De FIA liet op vrijdag weten in ieder geval voor het 2027-seizoen veranderingen aan de krachtbron door te voeren. De fifty-fifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektromotor wordt dan losgelaten.

