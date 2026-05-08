De FIA heeft een volgend pakket aan F1-regelwijzigingen aangekondigd. Hoewel deze nog niet definitief zijn, lijkt het bestuursorgaan hiermee aan de oproep van coureurs – onder wie Max Verstappen – om nog verdergaande reglementsaanpassingen te introduceren gehoor te geven. In een statement laat de FIA weten dat de reglementswijzigingen vooral betrekking hebben op de krachtbron en de huidige fifty-fifty-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie. De regelwijzigingen moeten in 2027 van kracht gaan.

De FIA heeft op de vrijdag na de GP Miami een volgende vergadering over de reglementen gehouden. Niet alleen een evaluatie van de in april doorgevoerde regelwijzigingen stond daarbij op de agenda; ook kwam het bestuursorgaan samen met de teambazen, de FOM en vertegenwoordigers van de motorfabrikanten om nieuwe regelwijzigingen te bespreken. Het bestuursorgaan lijkt hiermee te reageren op de kritiek van coureurs – onder wie Max Verstappen – dat de huidige regelwijzigingen niet ver genoeg gaan.

“Een aantal voorstellen om wijzigingen aan hardwarecomponenten te introduceren in de F1-reglementen van 2026 is in principe overeengekomen tijdens een online vergadering tussen de FIA en teambazen, de FOM en vertegenwoordigers van motorfabrikanten”, zo valt er te lezen in het officiële persbericht. “Betreffende de maatregelen voor de langere termijn was er unanieme toewijding om wijzigingen te introduceren. Deze moeten een eerlijke en veilige competitie verder versterken. Daarnaast moeten deze ook intuïtief zijn voor coureurs en teams en in het belang van de sport zijn. De maatregelen die in principe zijn overeengekomen voor 2027 zouden een nominale toename van het vermogen van de verbrandingsmotor met 50kW zijn. Dat wordt bereikt met een toename van de fuel flow.”

“Ook neemt het batterijvermogen nominaal af met 50 kW”, valt er verder te lezen. “Er is afgesproken dat verdere gedetailleerde discussie in technische groepen bestaande uit teams en motorfabrikanten vereist was voordat het definitieve pakket werd besloten.” De FIA benadrukt dat de voorgestelde regelwijzigingen eerst nog via een e-vote goedkeuring moeten krijgen van de motorfabrikanten. Ook moet de World Motorsport Council zich er nog over uitlaten.

Evaluatie van de GP Miami

Daarnaast stond ook de evaluatie van de GP Miami op de agenda. De aanwezigen bij de vergadering kwamen hierbij tot de volgende conclusie: “De modificaties in Miami, ontworpen om de veiligheid te verbeteren en overmatig opladen te verminderen, resulteerden in verbeterde competitie. Dat is een stap in de goede richting. Na analyse en overleg rapporteerde de FIA dat er geen materiële kwesties of veiligheidszorgen waren geïdentificeerd vanuit Miami.”

De regelwijzigingen die voor het eerst in Miami van kracht gingen, waren volgens de FIA echter nog maar het begin. Het bestuursorgaan kondigt alvast de ‘introductie van verdere aanpassingen bij toekomstige evenementen’ aan. “Deze zullen aan de teams worden gecommuniceerd zodra ze zijn gedefinieerd. Verbeteringen aan de visuele signaleringsmaatregelen worden geëvalueerd voor de Grand Prix van Canada.”

