Volgens FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verschijnt de GP van Turkije mogelijk al dit seizoen op de F1-kalender, afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten. Door de aanhoudende oorlog zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië al geannuleerd. Het is nog onduidelijk of de Grands Prix in Qatar en Abu Dhabi later dit jaar wél doorgang kunnen vinden. Achter de schermen wordt daarom gekeken naar alternatieve scenario’s, zoals een vervroegde rentree van Istanbul.

Een van de opties is om Bahrein of Saoedi-Arabië later in het jaar alsnog in te passen, mogelijk in het weekend tussen Azerbeidzjan en Singapore. Ook wordt gedacht aan een extra drukke slotfase van het seizoen, met mogelijk zelfs een vierluik, gevolgd door een latere seizoensfinale in december. Mocht de situatie echter niet verbeteren, dan komt Turkije nadrukkelijk in beeld als vervanger, ondanks dat de race officieel pas vanaf volgend jaar terugkeert op de kalender; in april werd bekend dat Istanbul Park een vijfjarig contract heeft ondertekend.

Onzekerheid

“Wat Qatar betreft, zouden we de race een week kunnen uitstellen, of alles kunnen verschuiven”, aldus FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem tijdens het raceweekend in Miami. “Zo niet, dan zouden we misschien dit jaar al naar Turkije kunnen gaan, mits op tijd aan alle homologatie-eisen wordt voldaan. Logistiek gezien is het de vraag wat het beste scenario is, maar we zijn in overleg met alle promotors. Het gaat erom waar we naartoe willen, en we zullen proberen het mogelijk te maken, zonder onze medewerkers onder druk te zetten. Dat zou te veel zijn.”

Tegelijkertijd benadrukt de FIA-voorzitter dat de situatie verder reikt dan alleen de sport. “Er speelt een groter probleem dan alleen de autosport; onze manier van leven staat onder druk”, verklaarde Ben Sulayem, zelf afkomstig uit Dubai. “Alle veranderingen, de spanningen in dat gebied.” Hij prees de manier waarop lokale overheden geen vergelding zochten na het uitbreken van het oorlogsgeweld. “Dat vergt moed”, aldus de Emirati. “En sport kan altijd wachten. Wat is belangrijker: mensen of autosport?” vroeg hij retorisch. “Laten we hopen dat het conflict snel voorbij is, zodat we allemaal terug kunnen naar een normale manier van leven. God verhoede dat het tot oktober of november duurt. In dat geval gaan geplande races gewoon niet door: veiligheid staat voorop.”

