Bernie Ecclestone denkt dat Kimi Antonelli of Max Verstappen wereldkampioen zal worden in 2026. George Russell – die op voorhand als absolute titelfavoriet werd gezien – cijfert hij weg. De Brit werd in de afgelopen drie Grands Prix al afgetroefd door zijn jongere Mercedes-teamgenoot; Antonelli won in China, Japan en Miami. Ecclestone ziet bovendien dat Red Bull langzaam een inhaalslag maakt; en dan is Verstappen altijd gevaarlijk.

In de aanloop naar het huidige F1-seizoen werd Mercedes al als favoriet gezien. Door de nieuwe motorreglementen zou het Duitse fabrieksteam de meeste kans maken op een nieuwe dominante periode. Die verwachtingen werden in de openingsraces waargemaakt: alle vier Grands Prix werden gewonnen door de Silberpfeile. Tot veler verrassing was het echter Antonelli die uitblonk; zijn meer ervaren teamgenoot greep in zowel Japan als Miami zelfs naast het podium.

Het seizoen is nog jong, maar vooralsnog heeft Antonelli het momentum in handen om verder uit te lopen op Russell. Volgens voormalig F1-supremo Bernie Ecclestone is het zelfs al te laat voor de Brit. “Antonelli of Verstappen wordt wereldkampioen”, verklaarde hij tegenover het Zwitserse Blick. De Nederlander durft hij – mede door de goede resultaten in Miami – niet af te schrijven. “Red Bull lijkt zijn dip te hebben overwonnen”, lichtte hij toe. “Max heeft zijn vuur hervonden; en als hij dat doet, is hij gevaarlijk.”

