Toto Wolff legt uit welke rol race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington speelt bij het huidige succes van Andrea Kimi Antonelli. ‘Bono’ werkte eerder vanaf de pitmuur samen met Michael Schumacher en Lewis Hamilton, maar is tegenwoordige de vaste race-ingenieur van de jonge Italiaan. ‘Hij is een goede mentor voor hem geweest, maar ook een strenge baas’, onthult Wolff.

Peter ‘Bono’ Bonnington is al jarenlang een vaste waarde in de Formule 1. Eerder werkte de race-ingenieur samen met Michael Schumacher en Lewis Hamilton, terwijl hij nu de vaste waarde aan de pitmuur is voor Andrea Kimi Antonelli. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff speelt ‘Bono’ als vaste race-ingenieur voor de jonge coureur ook een sleutelrol bij zijn succes.

Strenge baas

“’Bono’ heeft jarenlang geleerd van de groten, van Schumacher tot Hamilton, en nu van Kimi,” vertelde Wolff aan de media in Miami. “Hij is een goede mentor voor hem geweest, maar ook een strenge baas.” De Oostenrijker noemde vervolgens een voorbeeld van wanneer ‘Bono’ streng moest optreden tijdens Antonelli’s zegetocht in Florida.

LEES OOK: Leclerc is nu de op een na meest ervaren Ferrari-coureur: ‘Maar ik voel me nog zo jong’

“Er waren een paar momenten waarop hij twee keer de baanlimieten overschreed”, legde Wolff uit. “Ik zei toen tegen Bono: ‘Nog één keer en ik ga via de radio ingrijpen’, en hij zei: ‘Nee, nee, laat dat maar aan mij over’. Dat laat zien dat hij gewoon weet hoe hij ermee om moet gaan. Dat is goed, hij heeft zo bijgedragen aan het succes.” Kimi Antonelli pakte in Miami zijn derde zege op rij, en werd zo de eerste coureur in de geschiedenis van de F1 die zijn eerste drie pole positions kon verzilveren.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.