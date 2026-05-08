Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft naar verluidt het contact tussen coureur Andrea Kimi Antonelli en de Italiaanse pers aan banden gelegd. De Italiaanse coureur is door zijn succes dit seizoen uitgegroeid tot een ster in eigen land, maar de Oostenrijkse teambaas probeert de jonge Kimi Antonelli zo goed mogelijk tegen de bijkomende druk te beschermen. ‘Het is aan Mercedes om daar een rem op te zetten’, aldus Wolff.

Andrea Kimi Antonelli is de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die zijn eerste drie pole positions ook heeft omgezet in zijn eerste drie zeges. De Italiaan leidt sinds de GP Japan ook het kampioenschap, waardoor met name in thuisland Italië zijn populariteit enorm is toegenomen. Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt de jonge coureur daarom in bescherming. Zo heeft de Oostenrijker, volgens het Spaanse Marca, het contact tussen Kimi Antonelli en de Italiaanse pers aan banden gelegd.

“Het makkelijkste is ervoor te zorgen dat hij binnen het team met beide benen op de grond blijft staan”, vertelt Wolff aan Sky Sports. “Zijn ouders hebben uitstekend werk verricht door hem zo gewoon te houden. Het grotere probleem is het Italiaanse publiek. Nu het Italiaanse voetbalteam zich niet heeft gekwalificeerd voor het WK, draait alles om Sinner en Antonelli. Ik geloof dat Sinner in Madrid heeft gewonnen, dus het zijn die twee supersterren, en dat is iets wat we in de gaten moeten houden.” Tennisser en landgenoot Jannik Sinner is momenteel nummer één op de wereldranglijst.

‘Heel Italië kijkt naar hem’

“Er zijn zoveel verzoeken om zijn tijd (van Antonelli, red.). Het is aan ons om daar een rem op te zetten”, vervolgt Wolff. “We moeten hier echt kalm blijven, want met zo’n succes voor zo’n jonge man in dit stadium zal heel Italië naar hem kijken. Sinner en Antonelli, Antonelli en Sinner. We hebben drie Grands Prix gewonnen, Sinner is de nummer één van de wereld en heeft vele Grand Slams gewonnen.”

