Oscar Piastri waarschuwt fans van McLaren nog niet al te hoge verwachtingen te hebben van hun team. De papaja’s verrasten niet alleen de concurrentie maar ook zichzelf met hun 1-2-tje tijdens de sprint in Miami, maar zagen ook dat naaste concurrent Mercedes nog geen grote upgrades mee had genomen. ‘We zullen moeten afwachten hoeveel hun upgradepakket voor Canada gaat uitmaken’, aldus Piastri.

McLaren versloeg in Miami de beide Ferrari’s en werd zo tijdens de hoofdrace in Florida de naaste uitdager van koploper Mercedes. Hoewel zowel Lando Norris als Oscar Piastri tekort kwam op uiteindelijke winnaar Andrea Kimi Antonelli, zorgden de twee coureurs met twee podiumplaatsen wel voor belangrijke WK-punten voor McLaren.

“Het wordt interessant om te zien,” zei Piastri over de rangorde dit seizoen, tegen de aanwezige media. “Ik denk dat we eerst moeten afwachten hoe wij het als McLaren op een paar verschillende circuits gaan doen. Vooral in de sprintwedstrijd van dit weekend was het voor ons een behoorlijke verrassing dat we op basis van pure snelheid een 1-2-tje behaalden. Het loopt dus goed. We hadden verwacht dat de upgrades een goede stap vooruit zouden zijn, en dat zijn ze ook geweest, en hopelijk is dat in Canada weer het geval.”

Voorzichtig

Toch blijft Piastri voorzichtig, omdat volgens de Australiër Mercedes zal terugslaan. “Mercedes heeft tijdens dit weekend (in Miami, red.) duidelijk niet veel upgrades meegebracht, en ze hebben ook een upgradepakket voor Canada, dus we zullen moeten afwachten hoeveel dat waard is.” Daarnaast vertrekt de Formule 1 naar Circuit Gilles Villeneuve, een baan die de Zilverpijlen in het verleden goed lag. “We moeten afwachten”, aldus Piastri. “Want zelfs op een baan die niet bij hun auto past (Miami, red.), waren ze erg snel.”

