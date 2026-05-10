Commentator en autosportjournalist Will Buxton heeft zich kritisch uitgelaten over George Russell. Volgens Buxton toont de Britse Mercedes-coureur een zekere arrogantie nu hij terrein verliest op teamgenoot Kimi Antonelli, die inmiddels twintig punten voorsprong heeft opgebouwd in het klassement. Daarbij verwees hij naar eerdere uitspraken van Russell, die verklaarde dat hij – als hij eerder naar de Formule 1 was gekomen – mogelijk al meerdere wereldtitels had gewonnen.

Russell gold voorafgaand aan het seizoen als één van de grote favorieten, maar ziet Antonelli momenteel de show stelen bij Mercedes. Met overwinningen in China, Japan en Miami breekt de Italiaan records én voert hij het kampioenschap aan. In de Up To Speed-podcast stelde Buxton dat hij merkt dat Russell gefrustreerd raakt door de opmars van zijn jonge teamgenoot. “Ik zag vandaag een interview voorbijkomen waarin hij zoiets zei als: ‘Als ik vijf jaar eerder in de Formule 1 was gekomen, had ik nu waarschijnlijk al een paar kampioenschappen gewonnen.'”

‘Houd niet van arrogantie’

Volgens Buxton zegt die uitspraak veel over de mentale toestand van Russell. “Ik vrees dat hij een beetje het gevoel heeft dat hij recht heeft op het kampioenschap; alsof hij denkt dat dit hem vanzelfsprekend toekomt. Er zit frustratie in hem, het gevoel dat hij allang kampioen had moeten zijn. Dat wringt een beetje”, gaf de Britse commentator toe.

Buxton plaatste bovendien vraagtekens bij de opvatting dat Russell een titel had kunnen winnen tijdens de dominante Mercedes-jaren. “Hij doelt volgens mij op de gloriejaren van Mercedes in het vorige decennium”, legde hij uit. “Toen hij teamgenoten was met Lewis (Hamilton, red.), heeft hij hem immers verslagen. Maar in die periode had hij nooit een stoeltje bij het team kunnen bemachtigen; in hun hoogtijdagen waren Hamilton en Rosberg niet te kloppen. Dus ik weet niet waar hij die titels vandaan haalt – ik houd niet van dat soort arrogantie. ‘Als ik hier vijf jaar eerder was geweest, was ik nu tweevoudig wereldkampioen, toch?’ Ik dacht het niet.”

