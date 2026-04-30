De FIA gaat in spoedberaad over mogelijke scenario’s voor de GP Miami. Aanleiding zijn de dreigende onweersbuien die naar verwachting zondag over het Miami International Autodrome zullen trekken. Sergio Pérez onthulde het plan van het bestuursorgaan, terwijl Carlos Sainz hoopt dat vooral de veiligheid voorop komt te staan: ‘Ik houd wel van het rijden in de regen, maar wel met de juiste veiligheidsmaatregelen’.

Na twee afgelaste Grands Prix is de Formule 1 afgereisd naar de GP Miami voor de hervatting van het seizoen. Of de race ook echt gaat plaatsvinden op zondag, is nog maar de vraag. Meerdere weerstations voorspellen hevige onweersbuien tijdens de race op zondag, waardoor de FIA in spoedberaad gaat. Dat laatste onthulde Sergio Pérez tijdens de persconferentie op donderdag.

“Er zal vanavond een vergadering met de FIA plaatsvinden om verschillende scenario’s (voor de race, red.) door te nemen”, vertelt de Mexicaan. “De weersvoorspelling belooft namelijk nog niets goeds.” Mocht de race wel doorgaan, dan wacht de coureurs misschien wel hun eerste regenrace van het seizoen. “Dat zal interessant worden, want nog niet veel coureurs hebben met deze auto’s in de regen gereden”, vult Piastri aan. “Het zal een uitdaging worden, want als het regent in Miami dan regent het ook goed.”

Carlos Sainz maakt zich wel zorgen over de veiligheid, maar ziet als coureur een regenrace wel zitten. “We zagen vorig jaar in Miami dat het water ook op het circuit hier blijft staan”, aldus de Spanjaard. “Daarnaast is zichtbaarheid nog zeker een grote zorg. Maar alle coureurs houden wel van het rijden in de regen. Ik zelf ook, maar wel met de juiste maatregelen om het veilig te maken. Er is natuurlijk echter ook nog kans op onweer.”

FIA reageert

De FIA liet via een eerder statement al weten de weersituatie in de gaten te houden. “Aangezien we vorig jaar in Miami met een soortgelijke situatie te maken hadden, met dreigende onweersbuien, hebben we een noodplan opgesteld dat we indien nodig in werking zullen stellen om de verstoring van het programma op het circuit tot een minimum te beperken”, aldus het bestuursorgaan. Eerder maakte de FIA ook al bekend de regels rond de Boost Mode aan te scherpen onder natte omstandigheden.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.