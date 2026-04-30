De FIA heeft voor de Grand Prix van Miami ingegrepen in de regels rondom de zogenoemde Boost Mode. De extra vermogensmodus mag dit weekend niet worden gebruikt tijdens natte omstandigheden, uit veiligheidsoverwegingen. De coureurs melden hun zorgen eerder al aan de FIA, waardoor ze nu de regels hebben aangepast.

Voor het Grand Prix-weekend in Miami is er regen en mogelijk onweer voorspeld, waardoor de weersomstandigheden slecht eruitzien. Vooral dat laatste speelt een grote rol: bij bliksem kan de medische helikopter niet opstijgen, waardoor de wedstrijdleiding een race direct kan stilleggen of uitstellen. De FIA heeft de regels voor dit weekend aangepast: mocht het gaan regenen, dan mogen de coureurs de Boost Mode – geeft een auto voor een bepaalde tijd meer elektrisch vermogen – niet gebruiken om extra kracht te krijgen en gemakkelijker in te halen.

LEES OOK: GP Miami dreigt te worden afgelast: kans op onweer tijdens de race

Veiligheid als reden

Als reactie op de gemelde zorgen vanuit de coureurs over het gebruik van de Boost Mode, heeft de FIA dit besloten. Ze willen hiermee ongelukken voorkomen die anders kunnen ontstaan. Daarom verbiedt de FIA nu de boostknop in natte omstandigheden. De FIA heeft samen met de FOM, teambazen en motorfabrikanten overlegd en daarbij afgesproken dat zij het maximale gebruik van het Energy Recovery System (ERS) beperken, zodat coureurs de auto beter onder controle houden bij weinig grip. Naast de boostmodus, heeft de FIA ook de regels rond de Straight Line Mode aangescherpt. Zo mogen in aangewezen zones met weinig grip coureurs slechts een gedeeltelijk een aanpassing doen aan de aerodynamica, om ploteslingen instabiliteit te voorkomen.

Met de reglementswijzigingen die al waren aangekondigd in april, mogen de teams vanaf nu de bandenwarmers voor de intermediates verhogen, maar alleen op basis van feedback van de coureurs. Dat moet de grip en veiligheid in wisselende omstandigheden verbeteren. De FIA kon deze wijzigingen doorvoeren vanwege de veiligheidsimpact, zonder het volledige F1-commissieproces door te lopen.

Lees hier alles over de GP Miami

