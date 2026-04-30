Laurent Mekies ziet de Grand Prix van Miami als een belangrijk meetpunt voor Red Bull. Na een pauze van vijf weken verwacht de teambaas dat het team daar beter inzicht krijgt in de vooruitgang die is geboekt. “Het valt niet te ontkennen dat de afgelopen weken nuttig zijn geweest voor de teams, de FIA en de Formule 1”, aldus Mekies.

Laurent Mekies kijkt ernaar uit om na de pauze van vijf weken weer te gaan racen. De Red Bull-teambaas merkt op dat het voor teams, de FIA en de Formule 1 fijn is geweest om de nieuwe reglementen even goed te analyseren en dat daar de stop een mooi moment voor was. “Iedereen bij Oracle Red Bull Racing kijkt ernaar uit om na de gedwongen pauze weer te gaan racen. Het valt niet te ontkennen dat de afgelopen weken nuttig zijn geweest voor de teams, de FIA en de Formule 1. Voor de teams om deze nieuwe auto’s verder te ontwikkelen en voor alle drie de partijen om samen de reglementen te verfijnen op basis van de eerste drie Grands Prix”, vertelde Mekies in de paddock.

‘Hoeveel we nog moeten vinden’

Toch benadrukte Mekies dat ze in Miami niet gelijk alle problemen in één keer kunnen oplossen, maar dat het team streeft om een auto te ontwikkelen waarmee Max Verstappen en Isack Hadjar tot het uiterste kunnen gaan. “In feite wordt Miami de doorstart van het seizoen. Wat ons betreft heeft iedereen in Milton Keynes keihard gewerkt aan zowel het chassis als de motor, waarbij ook Max en Isack betrokken waren. We streven er zeker naar om hen een auto te geven waarmee ze zich comfortabel om tot het uiterste te rijden”, aldus de Italiaan.

De Grand Prix van Miami zal volgens Mekies laten zien hoe groot de vooruitgang daadwerkelijk is. “Uiteindelijk zal het circuit van Miami het antwoord geven op de vraag hoe goed we ons werk hebben gedaan en hoeveel we nog moeten vinden. De GP van Miami is ook de eerste van drie races die dit seizoen in de Verenigde Staten worden gehouden en is daarom een belangrijk moment voor ons, aangezien Red Bull Ford Powertrains zijn Noord-Amerikaanse debuut maakt”, besloot Mekies.

