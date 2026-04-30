Jolyon Palmer denkt dat Isack Hadjar dit seizoen kan profiteren van de huidige situatie bij Red Bull. Volgens de voormalig Formule 1-coureur oogt Max Verstappen minder comfortabel onder de nieuwe reglementen, wat kansen biedt voor de jonge Fransman. “Als je nagaat dat de kopman zichtbaar niet geniet, dan kun je als jonge coureur denken dat dit je kans is”, aldus Palmer.

Jolyon Palmer kijkt positief naar de toekomst van Red Bull en ziet dat het team zich blijf ontwikkelen. Daarom denkt hij ook dat ze uiteindelijk Alpine en Haas zullen inhalen in het constructeurskampioenschap. Toch vindt hij dat dat er nog stappen gemaakt kunnen worden. “Ze hebben veel punten verloren met Isack Hadjar in Melbourne. Max Verstappen moest daar vanaf achteraan het veld starten. Ze verloren weer punten met Max in China en in Japan hadden ze nog steeds moeite met de snelheid en om alles onder controle te krijgen. Ze hebben nog geen perfect weekend gehad”, vertelde Palmer in de F1 Nation-podcast.

‘Kans voor Isack’

Ook al waren de afgelopen drie races van Red Bull niet vlekkeloos, Palmer ziet kansen voor de Oostenrijkse renstal. “Ze moeten nog wat tempo vinden, iets wat ze in Melbourne op zich hadden. Ik denk dat er veel meer potentie in de auto zit dan ze hebben laten zien in China en Japan. Ze hadden niet de ideale afstelling van de auto. Ze brengen waarschijnlijk veel updates mee naar de volgende race”, benadrukte Palmer.

Volgens Palmer is Verstappen zichtbaar niet aan het genieten, maar hij vindt wel dat Verstappen niet onderschat mag worden. “Als Max het maximale eruit haalt, kwalificeert hij zich misschien als zevende of achtste. Hij wil gewoon op de ouderwetse manier rijden, puur op het gevoel van snelheid. Mentaal zit hij niet in de beste fase, maar toch levert hij nog prima werk. Verstappen zal weer een bedreiging worden voor de teams die voor hem rijden”, merkte de Brit op.

Toch ziet hij kansen voor Hadjar, want de Fransman heeft wellicht minder te verliezen dan de viervoudig wereldkampioen. “Bij Red Bull is dit misschien een kans voor Isack. Hij rijdt echt sterk en ik ben dan ook onder de indruk van hoe hij begonnen is aan het seizoen. Als je dan nagaat dat de kopman zichtbaar niet geniet, dan kun je als jonge coureur denken: ‘Dit is mijn moment om te laten zien dat ik er ben en het kan’”, besloot Palmer.

