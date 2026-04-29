McLaren lijkt niet te hoeven rekenen op een vervroegde komst van race-engineer Gianpiero Lambiase. De Britse ingenieur stapt na 2027, wanneer zijn huidige contract bij Red Bull eindigt, over naar McLaren, maar stiekem hoopte CEO Zak Brown op een al eerdere komst. Als het aan teambaas Laurent Mekies ligt blijft Lambiase ‘de komende twee jaar nog bij ons’.

Gianpiero Lambiase verruilt na 2027 Red Bull voor McLaren, waar de vaste race-engineer van Max Verstappen de nieuwe Chief Racing Officer wordt voor de wereldkampioenen. Hiermee komt er een einde aan een jarenlang dienstverband met Red Bull voor ‘GP’, die sinds 2015 voor de renstal werkte, en zijn samenwerking met Verstappen. Teambaas Laurent Mekies begrijpt wel dat Lambiase voor McLaren heeft gekozen.

“’GP’ heeft een buitengewone kans gekregen. We respecteren het feit dat zo’n kans maar één keer in je leven voorbij komt”, vertelt de Fransman aan Sky Sports. “Hoewel dit voor jullie nieuws is, is het iets waar we al heel lang met hem over hebben gesproken en we wensen hem alleen maar het allerbeste in die volgende fase. We zullen er, wanneer de tijd daar is, voor zorgen dat we dit omzetten in een kans voor onze mensen en voor de vaardigheden die we willen hebben.”

Verstappen onthulde zelf al eerder dat Lambiase zijn goedkeuring zocht voordat hij op het aanbod van McLaren inging. “Hij heeft me ook verteld wat het aanbod vanuit McLaren was. Ik zei tegen hem: ‘Je zou stom zijn als je dat niet doet’,” vertelde de Nederlander openhartig tijdens Een avond met Max Verstappen.

”GP’ blijft nog bij ons’

Mekies lijkt vervolgens wel te suggereren dat McLaren er niet op hoeft te rekenen dat Lambiase voor het einde van zijn contract al overstapt. “In de eerste plaats hebben we niet het gevoel dat GP al weg is. Hij blijft de komende twee jaar nog bij ons, omdat hij een contract voor de lange termijn heeft”, aldus de Fransman. “We hebben dus nog de mogelijkheid om samen een paar overwinningen te boeken. GP is een fantastische professional. We weten dat hij het beste van zichzelf zal blijven geven en natuurlijk blijft hij (de komende twee seizoenen, red.) bij ons.” Eerder zei McLaren-CEO Zak Brown nog tegen Sky Sports dat er ‘altijd een kans is’ dat Lambiase voor 2028 zich bij zijn renstal voegt.

