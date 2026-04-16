Max Verstappen heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op het aangekondigde vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. De Nederlander wist al langer van de overstap van zijn ‘vriend voor het leven’ aan de pitmuur, en onthult hoe Lambiase eigenlijk niet zonder de zege van Verstappen naar McLaren wilde gaan: ‘Ik zei tegen hem: ‘Je zou stom zijn als je dat niet doet’.’

Max Verstappen verruilde eenmalig het circuit voor het theater. In een avond waar het ging over zijn favoriete karaokenummer, zijn dochtertje en de Toppers, stond de viervoudig wereldkampioen ook even stil bij het recent aangekondigde vertrek van Gianpiero Lambiase. Uiteraard kwam het nieuws voor de Nederlander niet onverwacht.

“Ik heb natuurlijk een hele goede relatie met GP (Lambiase, red.)”, vertelt Verstappen. “Hij heeft me ook verteld wat het aanbod vanuit McLaren was. Ik zei tegen hem: ‘Je zou stom zijn als je dat niet doet’. We hebben alles al bereikt, meerdere keren de wereldtitel gewonnen. En wie weet in de toekomst, werken we buiten de Formule 1 wel samen. We zijn vrienden voor het leven. We zijn nog jong. Het was een ongelooflijk aanbod, en het geeft zekerheid voor zijn familie. Daar moet je ook rekening mee houden. Dus ik zei dat hij het honderd procent moest doen. En dat wilde hij horen.”

‘Ik gun het hem’

Dat Verstappen dan met een nieuwe race-engineer weer wat moet opbouwen, deert hem niet. “Ik gun het hem”, legt hij uit. “En dan ben je niet zo terneergeslagen. Op racegebied vind je het dan niet zo erg, want we hebben zoveel bereikt. Ik kan ook niet zeggen tegen hem: ‘Nee, ik wil je hier houden’. Iedereen heeft zijn eigen dromen en doelen.”

