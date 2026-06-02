Nico Rosberg heeft in een nieuw podcastoptreden teruggeblikt op de beginjaren van Max Verstappen in de Formule 1. De Duitser deelde gedurende twee jaar de F1-grid met de Nederlander, alvorens hij zijn racehelm na 2016 aan de wilgen hing. Sindsdien heeft Rosberg de ontwikkeling van Verstappen op de voet gevolgd: van de ‘compleet gestoorde’ Red Bull-debutant tot de viervoudig wereldkampioen die hij vandaag de dag is.

Tijdens een gastoptreden in de High Performance-podcast blikte Rosberg terug op de gevechten die hij in 2016 uitvocht met Verstappen. De jonge Nederlander had zijn rookie-seizoen bij Toro Rosso achter de rug en was gepromoveerd naar het hoofdteam van Red Bull, waar hij zich ontpopte tot racewinnaar en zijn vaardigheden verder aanscherpte. Zo maakte hij geregeld het leven zuur van de dominante Mercedessen van Lewis Hamilton en Rosberg. Tegelijkertijd vochten de Silberpfeile een verhit titelduel uit.

‘Compleet gestoord’

“Hij (Verstappen, red.) was toen echt compleet gestoord”, lachte Rosberg. “Als je de strijd met hem aanging, had je altijd vijftig procent kans dat je zou crashen.” In die beginjaren kreeg Verstappen geregeld kritiek te verduren, zowel van collega-coureurs als vanuit de media. De jonge Nederlander zou té agressief zijn op de baan. Volgens Rosberg heeft Verstappen zijn aanpak inmiddels verfijnd; hij prijst de groei die de Red Bull-coureur in de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt.

LEES OOK: VIDEO: Lewis Hamilton ontdekt ’te gekke’ lowrider-cultuur: ‘Ken het alleen van tv’

“Verstappen is nu heel erg veel veranderd”, vervolgde hij lovend. “Hij is veel bedachtzamer geworden en rijdt mee om het kampioenschap.” Tot slot herinnerde hij aan de slotrace van 2016, waarin hij zich uiteindelijk tot wereldkampioen kroonde. Rosberg moest in Abu Dhabi op het podium eindigen om de titel te claimen, maar daarvoor moest hij ook een inhaalactie op Verstappen plaatsen. Het werd een krap duel, maar uiteindelijk kwam de Duitser hem zonder kleerscheuren voorbij. “Ik zal hem altijd dankbaar blijven dat hij toen wat ruimte overliet en dat we niet met elkaar in botsing kwamen”, besloot hij lachend.

Nico Rosberg, Lewis Hamilton en een jonge Max Verstappen tijdens het F1-seizoen van 2016 (Getty Images)

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.