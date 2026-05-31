Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft vertrouwen in een goede afloop van de aanhoudende discussie over de voorgestelde 2027-regelwijzigingen. De FIA kondigde begin mei aan een principeakkoord te hebben bereikt over het loslaten van de huidige fifty-fifty-verdeling van het motorvermogen, maar over de precieze invoering zijn nog niet alle partijen het eens. Dat gaat echter wel gebeuren, gelooft Mekies: ‘Op een gegeven moment zullen we allemaal onze bezorgdheid voor onze eigen concurrentiepositie opzij zetten’.

Max Verstappen uitte al meermaals zijn ongenoegen over het 2026-reglement en de Formule 1-bolides die met deze regels gepaard gaan. In Canada kondigde de Nederlander echter aan in de Formule 1 te blijven. Aanleiding was het plan van de FIA om het motorvermogen aan te passen van 50/50 tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie naar 60/40. De plannen staan echter alweer onder druk – vooral Audi en Ferrari zijn het niet eens met het voorstel om de reglementsaanpassing al in 2027 van kracht te laten gaan.

Red Bull-teambaas Laurent Mekies blijft echter optimistisch. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we de juiste oplossingen zullen vinden”, vertelde de Fransman in Montreal. “Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we een meerderheid zullen vinden die het eens is over het verbeteren van het racen. Want als het gaat om wat belangrijk is voor de sport, denk ik dat we op een gegeven moment allemaal onze bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor onze eigen concurrentiepositie opzij zullen zetten om een stap in de goede richting voor de sport te zetten. Ik denk dat we uiteindelijk op dat punt zullen komen.”

‘Voor eens en altijd oplossen’

De Franse teambaas werd ook gevraagd naar zijn steun voor de nieuw voorgestelde verdeling van 60/40 voor de krachtbronnen van 2027. Voor Mekies is echter de exacte nieuwe verdeling minder belangrijk dan het vinden van een duurzame oplossing. “Dus ik denk, laat ik het zo zeggen, dat we dit voor eens en voor altijd moeten oplossen, zodat het geen terugkerend onderwerp meer is”, aldus de Red Bull-teambaas. “Ik vind dat we een fantastische strijd op het circuit zien. Er zijn veel positieve en geweldige aspecten aan wat we zien, maar er is ook een deel dat we willen verbeteren en daarvoor moeten we vechten.”

