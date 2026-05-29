Lewis Hamilton ging na de GP Canada verder in op zijn haat-liefdeverhouding met de Ferrari-simulator. De Brit deed een Grand Prix eerder, in Miami, nog zijn beklag over het hulpmiddel, en legde uit hoe de sim hem tijdens dat raceweekend ‘de verkeerde kant opstuurde’. Voor de race in Montreal sloeg Hamilton daarom de simulator over, wat hem zijn beste raceresultaat van het seizoen opleverde. ‘Het is een hulpmiddel dat krachtig kan zijn’, legt de wereldkampioen uit. ‘Maar ik ben van de oude stempel en waarschijnlijk beter af zonder’.

Al tijdens de GP Miami verklaarde Lewis Hamilton niet langer de simulator van Ferrari te zullen gebruiken. Volgens de Brit had zijn simulatorwerk voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix hem ‘echt op het verkeerde spoor gezet’. Hamilton besloot daarom voor de GP Canada zijn voorbereiding anders aan te pakken en liet de simulator in Maranello links liggen. De Brit reed vervolgens zijn beste race van het seizoen op Montreal, waar hij als tweede over de finishlijn reed.

De Ferrari-coureur kwam na de Canadese race terug op zijn eerdere belofte om niet langer de simulator te gebruiken. “Ik weet zeker dat ik op een gegeven moment wel weer in de simulator zal rijden. Het zou ook Ferrari helpen om een vergelijking te maken tussen dit weekend in Canada en rijden in simulator, zodat we kunnen achterhalen wat er precies verbeterd kan worden,” vertelde Hamilton aan de media in Montreal.

Volgens Hamilton zijn hij en teamgenoot Charles Leclerc namelijk de enige twee bij Ferrari die echt goed de vergelijking tussen de simulator en het racen op het circuit kunnen maken. “De testcoureur kan dat niet, omdat ze niet zelf mogen rijden”, vervolgde de wereldkampioen. “Alleen Charles en ik mogen in de auto rijden. Het positieve van iets als in de echte auto kunnen rijden, is dat je terug naar de simulator kunt gaan en kunt zeggen: ‘Zo voelt het in het echt. Dit zijn de dingen die we missen’, zodat we het kunnen verbeteren.”

‘Van de oude stempel’

Voor de Britse wereldkampioen is zijn team op deze manier helpen met de doorontwikkeling van de simulator ook de enige reden om terug achter het stuur van de racesimulator te kruipen. “Ik sta altijd klaar om het team vooruit te helpen en het verder te ontwikkelen. Of ik het nu gebruik om me voor te bereiden op een andere race? Waarschijnlijk niet. Bij vrijwel al mijn gewonnen kampioenschappen, behalve misschien in 2008, heb ik de sim niet gebruikt, dus het is geen noodzaak. Het is een hulpmiddel dat krachtig kan zijn. Maar ik ben van de oude stempel en waarschijnlijk beter af zonder.”

