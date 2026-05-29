De FIA heeft bevestigd dat er tijdens de GP Monaco geen Straight Mode-zone zal zijn. Het wordt zo tijdens de race in het prinsdom de eerste keer dat deze modus voor actieve aerodynamica niet actief is tijdens een Grand Prix. Zowel de voor- als achtervleugels van alle Formule 1-bolides blijven het hele raceweekend in Monaco dicht.

De GP Monaco staat bekend om de smalle straten waar de coureurs over moeten racen, maar toch was er de afgelopen jaren tijdens elke editie tussen Anthony Noghes en Sainte Devote een DRS-zone over de start-finishlijn. De Straight Mode – de opvolger van DRS vanaf 2026 – ontbreekt echter tijdens de GP Monaco van dit jaar zoals is te zien op de officiële baankaart gepubliceerd door de FIA. Hierdoor blijven zowel de voor- als achtervleugels het hele weekend bij de coureurs dichtgeklapt.

De meest waarschijnlijke reden achter het schrappen van de Straight Mode voor Monaco is de veiligheid. De coureurs verliezen een behoorlijke hoeveelheid neerwaartse druk in een Straight Mode. Hierdoor worden de auto’s instabieler, en de start- en finishlijn van Monaco vormt een bocht. Het is de eerste keer dat de Straight Mode ontbreekt tijdens een Grand Prix dit jaar. Tijdens de GP Canada stonden er nog drie van deze zones op de kaart.

Overtake Mode

De coureurs kunnen tijdens de Grand Prix nog wel Overtake Mode gebruiken wanneer ze binnen één seconde van hun voorligger rijden. De detectiezones voor deze modus liggen tussen de Zwembad-chicane en Rascasse, en de activering vindt plaats vlak voor bocht 18 en 19.

Of het gebruik van Overtake Mode dit jaar voor meer inhaalacties in Monte-Carlo gaat zorgen, is nog maar de vraag. Ook Gabriel Bortoleto twijfelt nog. “Ik denk dat het moeilijk wordt om in Monaco in te halen, als ik eerlijk ben,” legde hij in Canada al uit. “Ik hoop vooral dat het racen wat leuker wordt dan vorig jaar, maar we weten dat we nu met deze grote auto’s rijden en dat inhalen helaas niet makkelijk is. De verwachting is dus niet dat het enorm anders zal zijn dan vroeger, maar ik hoop dat ik het mis heb. We zullen wel zien.”

