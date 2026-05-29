Een unieke eer voor Oscar Piastri: een onlangs ontdekte wespensoort is naar de Australische Formule 1-coureur vernoemd. De wespensoort werd ontdekt in barnsteen in het noorden van Myanmar en draagt vanaf nu de naam ‘Gwesped piastrii’.

Een onderzoekartikel van het wetenschappelijke tijdschrift Palaeoworld publiceerde de vondst van de nieuwe wespensoort. In het artikel leggen de onderzoekers – Corentin Jouault, Di-Ying Huang en Celso O. Azevedo – ook meteen uit waarom de wespensoort naar Oscar Piastri is vernoemd.

“De soortnaam is een eerbetoon aan Oscar Piastri vanwege zijn prestaties in de Formule 1, en omdat de kleur van het stuk barnsteen de eerste auteur deed denken aan het iconische McLaren-oranje”, zo valt er in het artikel te lezen. “De naam moet worden behandeld als een zelfstandig naamwoord in de genitief.” Vervolgens gaat het artikel verder over het belang van de ontdekking van de soort. “De beschrijvingen van ‘Gwesped piastrii’ dragen bij aan een beter begrip van de morfologische diversiteit binnen het geslacht.”

‘Ik ben nu onderdeel van de biologische geschiedenis’

In een video op de sociale mediakanalen van McLaren reageert Piastri op het nieuws. ‘Heb je het nieuws al gehoord?’, krijgt de Australiër als vraag in het Engels, waar gelijk een woordgrap wordt gemaakt over de dubbele betekenis van ‘buzz’. “Ik ben nu beroemd”, antwoordt de McLaren-coureur. “Ik ben nu onderdeel van de biologische geschiedenis. Het is zo’n leuk nieuws dat ik iemand wel per ongeluk kan steken”, grapt Piastri.

