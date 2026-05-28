Oscar Piastri heeft voor de eerste keer de beroemde TT Isle of Man bezocht. De Australiër stond in een voortuin op het Britse Isle of Man langs de route, terwijl de motoren met 332 kilometer per uur langs hem heen raasden. Naderhand had Piastri daarom maar een conclusie: ‘Deze gasten zijn echt gek’.

Oscar Piastri verruilde eenmalig vier wielen in voor twee en reisde af naar de TT-race op het Britse Isle of Man. De 2026-editie van de beroemde race begon afgelopen maandag, en voor het eerst stond de Australiër aan de zijlijn om alle actie gaande te slaan. Piastri was er samen met manager Mark Webber als gast van persoonlijk sponsor en partner van de TT, Monster Energy.

LEES OOK: McLaren staat open voor bouwen eigen motoren: ‘Als dat financieel haalbaar is’, stelt Brown

De Australiër moest er wel wat voor over hebben om de race te bekijken. In een filmpje dat inmiddels viraal gaat op de sociale media is te zien hoe Piastri door meerdere tuinen en gangetjes moest klimmen om vanuit iemands voortuin aan de onderkant van Bray Hill de actie te volgen. “We zijn nu bij iemand thuis”, zei de McLaren-coureur in zijn Instagrambericht. “We gaan nu door iemands tuin. Blijkbaar is dit de plek om de race te bekijken. Ik weet niet wat ik had verwacht, maar het was sowieso niet dit”.

(Tekst gaat verder onder het Instagrambericht)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

‘Deze gasten zijn echt gek’

Vervolgens ziet de Australiër hoe de motoren vlak langs het muurtje razen waar hij achter zit. “Deze gasten zijn echt gek”, concludeerde een lachende Piastri. Hoewel het bezoek van de McLaren-coureur erop zit, gaat de kwalificatie van de TT Isle of Man op vrijdag door. Piastri begint ondertussen aan zijn voorbereiding op de GP Monaco.

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.